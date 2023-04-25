Благодаря включенной на установках ПВО опции "Боевой резерв", российские комплексы ПВО не удаётся засечь штатными средствами разведки истребителей F-35

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Старший офицер ВВС США, командующий авиакрылом, временно дислоцированным в Европе для слежки за ПВО России, выразил своё неудовольствие, что известные ему комплексы российского ПВО с наступлением спецоперации начали работать в новых режимах, неизвестных лётчику, из-за чего чувствительная электроника американского истребителя не может "опознать" комплекс.

реклама

Сообщается, что стали невидимками для бортовых РЛС F-35 не только сверхсовременные и передовые комплексы C-400, но и зенитные версии прошлых лет - те же С-300, рассказал командир авиакрыла.





Источник фото: militarywatchmagazine.com





Так 388-е соединение войсковой авиации ВВС США, состоящее из F-35, перемещённое на авиабазу Шпангдалем в Германии за 48 часов до начала СВО и в режиме "24\7" летающее вдоль западных границ Украины, собирающее разведывательную информацию, столкнулось со значительными сложностями, когда попыталось получить данные об установках российской ПВО, пожаловался полковник Крейг Андрл изданию Military Watch Magazine.

Со слов Андрла, F-35 всегда хорошо собирал информацию, так как был "непревзойдённым оружием" радиоэлектронной разведки. Но в случае с SA-20 (С-300), мы не смогли ничего сделать, замечает старший офицер.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Командир выразил удивление, когда перед лётным заданием ему сначала сказали, что в конкретном районе находится С-300, но во время разведывательного полёта вдоль границ Украины непосредственно сам самолёт 5-го поколения так и не смог обнаружить российское ПВО, переведённое в секретный режим "боевого резерва". С подобными случаями опытный лётчик имеет дело впервые, резюмировало военное издание.