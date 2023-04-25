Старший офицер ВВС США, командующий авиакрылом, временно дислоцированным в Европе для слежки за ПВО России, выразил своё неудовольствие, что известные ему комплексы российского ПВО с наступлением спецоперации начали работать в новых режимах, неизвестных лётчику, из-за чего чувствительная электроника американского истребителя не может "опознать" комплекс.
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Сообщается, что стали невидимками для бортовых РЛС F-35 не только сверхсовременные и передовые комплексы C-400, но и зенитные версии прошлых лет - те же С-300, рассказал командир авиакрыла.
Источник фото: militarywatchmagazine.com
Так 388-е соединение войсковой авиации ВВС США, состоящее из F-35, перемещённое на авиабазу Шпангдалем в Германии за 48 часов до начала СВО и в режиме "24\7" летающее вдоль западных границ Украины, собирающее разведывательную информацию, столкнулось со значительными сложностями, когда попыталось получить данные об установках российской ПВО, пожаловался полковник Крейг Андрл изданию Military Watch Magazine.
Со слов Андрла, F-35 всегда хорошо собирал информацию, так как был "непревзойдённым оружием" радиоэлектронной разведки. Но в случае с SA-20 (С-300), мы не смогли ничего сделать, замечает старший офицер.
Командир выразил удивление, когда перед лётным заданием ему сначала сказали, что в конкретном районе находится С-300, но во время разведывательного полёта вдоль границ Украины непосредственно сам самолёт 5-го поколения так и не смог обнаружить российское ПВО, переведённое в секретный режим "боевого резерва". С подобными случаями опытный лётчик имеет дело впервые, резюмировало военное издание.