Плохие метеоусловия стали "виновником" отложенного контрнаступления украинской армии в своём интервью для иностранной прессы сообщил посол в Великобритании Вадим Пристайко. Именно погода не даст возможностей для быстрого продвижения танкам и иным гусеничным машинам, которые ВСУ собрались применить в значительном количестве во время анонсированного "контр-наступа", сообщил чиновник.
Вторым моментом украинский функционер отметил, что высшее командование украинской армии не будет ставить в известность уже российскую армию о времени и направлении основного удара ВСУ.
Смех смехом, но так называемый "контр-наступ" стал некоторым устоявшимся мемом. О том что вскоре "всё произойдет", сообщают все кому не лень: от украинских госслужащих, до экспертов НАТО, не говоря уже об военных.
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Источник фото: kp.ru
Кстати об альянсе: представители военного союза во главе с США ответственно заявляют, что сообщество западных стран приложило все усилия и даже толику больше, чтобы у украинской армии "было всё", по крайней мере со слов представителей Запада Украина получила 98% обещанного.
Но в ВСУ смотрят на такие заявления несколько "иначе", где уже заявили, что как раз, наоборот, украинская армия получила лишь 2% от всего необходимого; а теперь в этот процесс ещё вмешалась и плохая погода с непрекращающимися дождями на Востоке страны. Сюда же можно добавить и поражённые склады с топливом в Павлодаре, которые, надо думать, замедлят подготовку к контрнаступлению еще больше.