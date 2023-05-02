Серия смешанных ударов была нанесена в ночь с первого мая по заводам украинского ВПК и складам с горюче-смазочными материалами

Украинская армия потеряла возможности проводить наступательные действия на неопределённый период времени из-за воздушных налётов ракет и БПЛА ВКС РФ. В результате ударов было уничтожено большое количество топлива для военной техники. 24 часа назад в ночь с 29 апреля по 1 мая была нанесена серия воздушных ударов по военным целям Украины с помощью смешанных "огневых инструментов".

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Источник фото: ria.ru

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Согласно сводкам российского Минобороны, объектами для атак были выбраны украинские предприятия ВПК, склады и арсеналы, на которых хранились большие запасы топлива для военной техники, в том числе и для иностранных танков.

Последствия удара оказались чрезвычайно чувствительными для предполагаемого украинского контрнаступления, так как урон смог лишить горюче-смазочных материалов сразу три бригады ВСУ. Прежде всего это касается тяжёлой гусеничной и колёсной техники, которая без топлива встала "на вечный прикол".

Часть источников сообщает, что лишились топлива и немецкие ОБТ Leopard, находящиеся вблизи от ЛБС и ожидающие "отмашки" для контратаки.