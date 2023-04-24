Фотосессия прошла в рамках празднования 77-летия индонезийских ВВС

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В глобальной сети интернет появилось завораживающая групповая фотография, приуроченная к празднованию 77-летия ВВС Индонезии. На снимке благодаря мастерски выбранному ракурсу видны внушительные размеры истребителей российского производства Су-27 и Су-30 на фоне "уменьшенных" лётных единиц другой авиатехники индонезийской авиации, где в роли "малюток" поучаствовали американские F-16, южнокорейские T-50 и бразильские EMB-314 Super Tucano.

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Источник фото: телеграм-канал Товарищ Огилви





Всего авиационный состав ВВС Индонезии насчитывает пять Су-27СК, семнадцать лёгких истребителей F-16, одиннадцать Су-30МК различных модификаций, учебные машины и даже турбовинтовые штурмовики родом из Бразилии - EMB-314 Super Tucano. Кроме того, есть у индонезийских воздушных сил и вертолёты. Это H225M и несколько учебных бортов. Условно самым большим самолётом парка ВВС можно назвать транспортный C-130 Hercules.

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Минутка объективности: истребители российского производства кажутся больше не только из-за правильно выбранного ракурса, когда более близкие объекты по канонам фотографии кажутся больше, но и по причине разности классов: американский F-16 относится к так называемому лёгкому истребителю, а Су-30 - тяжёлому, однако заокеанский "коллега" F-15 российских Сушек незначительно превосходит.