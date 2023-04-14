Отечественные телеграм-каналы растиражировали ночной кадр, на котором можно заметить Т-55 с рядом стоящим бойцом. Сообщается, что фотография сделана в зоне проведения российской спецоперации.
реклама
Теперь уже стало очевидным, что средние танки, сделанные в невероятном количестве в почившем в истории СССР, прошли процесс расконсервации и добрались до ЛБС. На текущий момент пока не ясно, прошли ли данные танки техническую модернизацию.
Т-55 в динамическом "обвесе". Источник фото: war-book.ru
К слову, средний танк Т-55 можно без всяких экивоков отнести к легендам мирового танкостроения, уж отечественного - на все 100%. Танк в виде "Объекта 155" появился в 1957 году, а уже в 1958-м был принят в состав Советской армии.
Источник фото: телеграм-канал Военный осведомитель
Именно Т-55 стал передовой моделью, оснащённой автоматической системой противоатомной защиты. Именно поэтому его называли железным вестником апокалипсиса. Со временем на тяжело бронированную машину установили и комплекс активной защиты.
Т-55 в различных версиях появился во многих странах мира и даже сейчас стоит на вооружении ряда государств. Он прошёл значительное число военных конфликтов, начиная от Берлинского кризиса и заканчивая войной в Персидском заливе.