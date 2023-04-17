Бывший унтер-офицер ВМС США Сара Билс была одним из 15 администраторов канала Donbass Devushka

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Экс-служащая ВМС США в унтер-офицерском звании (аналог российского старшины) Сара Билс являлась администратором учётной записи телеграм-канала Donbass Devushka. На этом канале появились секретные данные Пентагона. О том что закрытые документы были опубликованы в "пророссийском" канале, девушка самолично призналась в своём интервью для американской газеты The Wall Street Journal.

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Правда у самого издания нет верифицированных доказательств, что девушка во время своей действительной военной службы использовала неправомерный доступ для завладения так называемыми "top secrets" для их последующей кражи.





Источник фото: wsj.com





По информации WSJ в telegram-канале Donbass Devushka были опубликованы 4 документа из перечня секретных, а вышеназванная девушка в роли одного из руководителей канала участвовала в сборах финансов и вела свои подкасты.

По сообщениям бывшей военнослужащей, она является одной из 15 руководителей канала, состоящих из представителей многих стран мира, правда раскрыть личности остальных администраторов Билс не решилась.

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В США набирает скандал об одной из крупнейших утечек секретных данных за последнее время. В рамках расследования уже задержан военнослужащий Национальной гвардии ВВС пилот 1-го класса Джей Тейшейра, получивший подозрение в "сливе" закрытой информации.