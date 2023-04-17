Такая дата была названа по результатам утечки данных в мировую паутину

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В результате утечки секретных данных на просторы интернета стала известна дата предполагаемого контрнаступления украинской армии, об этом сообщает интернет-издание Newsweek.

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Но в противовес радужным ожиданиям украинского руководства, западная пресса ссылаясь на источник в руководящем аппарате ЕС, заявляет, что союзники из европейской части континента не ждут значительных результатов от украинского "контрнаступа".

Так же в утекших в сеть файлах указана точная дата, под которую "выверены" поставка и обслуживание техники - это 30 апреля.





Источник фото: информационное агентство Рейтерс





По результатам рассекреченных данных, США и компания американских союзников испытывают оптимизм "заглядывая в будущее" и продолжают в усиленном порядке готовить украинские силы к весеннему противостоянию.

Немногим ранее, посетивший США с визитом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе своего брифинга в американской столице заявил, что контрнаступление ВСУ будет проведено в самое "ближайшее время".

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В настоящий период времени руководство Пентагона активно изучает утечку закрытых данных в соцсеть, где были опубликованы планы по усилению ВСУ, предпринимаемые непосредственно США и НАТО.