Возможной целью для атаки после поражения в Бахмуте сил ВСУ может стать Мелитополь

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Как только ВСУ проиграют битву за Бахмут, их целью для последующей атаки может стать Мелитополь в Запорожской области. Таким мнением поделился военнослужащий 1-го армейского корпуса ДНР с полевым позывным Мазур.

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Боец считает, что для ВСУ каждый новый день приносит безостановочное ухудшение их фронтового положения, А как только донбасский город Бахмут (Артёмовск) падёт, то лидеру Украины Владимиру Зеленскому нужно будет предпринять контрмеры, иначе помогающий Запад может начать задавать "ненужные" вопросы о неуспешном для украинской армии конфликта.





Источник фото:rg.ru





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Поэтому для перелома в такой ситуации украинский президент может отдать приказ о начале контрнаступления. Спусковым "крючком" может стать та самая сдача Бахмута, предполагает боец войскового подразделения ДНР. На часть Херсонской области украинская армия не пойдет по причине крайней сложности форсирования реки Днепр. Не захочет ВСУ для атаки выбирать и сватово-кременное направление, из-за сильных полевых фортификационных порядков в данном регионе. Поэтому ВСУ скорее всего выберут наступление на Мелитополь, считает солдат.