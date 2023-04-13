Благодаря фланговой поддержке российских ВДВ, "музыканты" смогли полностью сосредоточиться на активных наступательных действиях

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Приятная новость: начиная с января российское Министерство обороны отметило в своей ежедневной сводке действия группы ЧВК "Вагнер", принимающие самое непосредственное участие в штурмовых действиях в районе бахмутской городской агломерации Донецкого направления.

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Помимо этого, официальный спикер российского Минобороны Конашенков, во время сегодняшнего брифинга, рассказал, что "оркестранты" установили контроль над тремя городскими кварталами в Бахмуте (Артёмовске) при артиллерийской поддержке десантников ВС РФ.





Источник фото: tvzvezda.ru





Именно о такой боевой взаимовыручке и сообщал административный руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

Кроме непосредственно самой поддержки, артиллерийские расчёты и авиация группы войск "Южная", держат в постоянном "тонусе" противоборствующие силы ВСУ, не давая осуществить так называемую ротацию (ввод свежих сил и вывоз раненых), но и накопить ударную группировку для проведения контратаки в квадрате Бахмута.

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Сегодняшним днём совместными атаками авиации оперативно-тактического уровня и разнокалиберной артиллерии, были нейтрализованы резервные части ВСУ, попытавшиеся подойти в направлении города со стороны Богдановки и Часова Яра для деблокирующего удара.