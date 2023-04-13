И разумеется, никаких "точных" сроков

ВСУ подготовлены к контрнаступлению на 90%. Во время своего эфира заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его мнению, только неблагоприятные погодные условия мешают украинской армии начать крупномасштабные боестолкновения.

реклама

Старший офицер в отставке продолжил: для того что бы современный танк смог проехать, нужна сухая земля, "обезвоженная" в пределах 30-сантиметровой глубины "до состояния бетона". Грубо говоря на это потребуется 2-3 недели преимущественно солнечной погоды. А вот прогноз погоды украинскую армию, откровенно говоря, "не радует": так метеорологи предсказывают ещё как минимум двухнедельный "дождик".





Источник фото: kp.ru





Поэтому, как резюмировал свой спич бывший военный разведчик, наступление ВСУ, хоть и готово на 90%, сдерживается лишь "погодой".

Но неблагоприятные метеоусловия как раз таки не беспокоят условный Запад, требующий начать знаменитый украинский "контрнаступ". И тут уже даже сугубо гражданский топ-чиновник премьер-министр Денис Шмыгаль заговорил о "военных делах", сказав, что украинские войска уже "рассчитывают" на летнее наступление.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А вот военные специалисты менее оптимистичны в своих оценочных суждениях: во всём "виновата" битва за Бахмут, где в битве за город, не имеющий стратегического значения, ежедневно перемалывается драгоценная боевая техника и "исчезают" резервы для предполагаемого контрнаступления ВСУ.