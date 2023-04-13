ВСУ подготовлены к контрнаступлению на 90%. Во время своего эфира заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его мнению, только неблагоприятные погодные условия мешают украинской армии начать крупномасштабные боестолкновения.
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Старший офицер в отставке продолжил: для того что бы современный танк смог проехать, нужна сухая земля, "обезвоженная" в пределах 30-сантиметровой глубины "до состояния бетона". Грубо говоря на это потребуется 2-3 недели преимущественно солнечной погоды. А вот прогноз погоды украинскую армию, откровенно говоря, "не радует": так метеорологи предсказывают ещё как минимум двухнедельный "дождик".
Источник фото: kp.ru
Поэтому, как резюмировал свой спич бывший военный разведчик, наступление ВСУ, хоть и готово на 90%, сдерживается лишь "погодой".
Но неблагоприятные метеоусловия как раз таки не беспокоят условный Запад, требующий начать знаменитый украинский "контрнаступ". И тут уже даже сугубо гражданский топ-чиновник премьер-министр Денис Шмыгаль заговорил о "военных делах", сказав, что украинские войска уже "рассчитывают" на летнее наступление.
А вот военные специалисты менее оптимистичны в своих оценочных суждениях: во всём "виновата" битва за Бахмут, где в битве за город, не имеющий стратегического значения, ежедневно перемалывается драгоценная боевая техника и "исчезают" резервы для предполагаемого контрнаступления ВСУ.