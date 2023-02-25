В районе Сватово российские войска в очередной раз применили тактику бронированного "шахид-мобиля", изготовленного из МТ-ЛБ

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Говорят что второй раз снаряд в одну воронку не падает, но как насчёт дважды примененной военной хитрости против "оппонента", где в роли "повторяющегося сюрприза" выступил бронированный транспортер МТ-ЛБ, начиненный взрывчаткой.

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"Обычно" многоцелевой гусеничный транспортёр-тягач МТ-ЛБ используется для перевозки десанта или грузов, иногда эту бронированную машину можно использовать в качестве армейского тягача, но воинская находчивость и смекалка находят новое применение для лёгкого транспортера.





Источник фото: nederman.com





Так в районе Сватово русские солдаты со свойственной им хитростью и воинской смекалкой в качестве средства доставки "взрывоопасного гостинца" до позиций ВСУ решили использовать тот самый МТ-ЛБ, предварительно нагрузив внутреннее пространство транспортёра мощной взрывчаткой, а механизм управления снабдив дистанционным модулем.

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В результате апгрейда получился бронированный "армагеддон на колёсах", успешно примененный против украинских формирований в районе Сватово. О силе взрыва вы можете судить по видео с телеграма.