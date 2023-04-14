Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Сетка-рабица смогла защитить российский БТР от противотанковой бомбы ПТАБ-2,5КО, сброшенной с дрона
Сообщается, что сброшенный боеприпас не смог пробить обычную дачную сетку, натянутую в качестве защитного экрана
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

   Смех смехом, а воинская смекалка плюс умение варить металл, помогают российским военнослужащим успешно решать сложновыполнимые задачи в условиях прифронтовой полосы своими силами. Так использование сетки-рабицы, применяемой в мирном тылу для огораживания всего и вся, в реалиях боестолкновений, позволившей спасти технику и жизнь бойцов от угрозы с воздуха.

реклама

   Так навес из импровизированного противовоздушного заграждения а-ля "сетка-рабица в боевой технике", позволил достаточно надёжно защитить отечественную бронемашину в зоне проведения российской спецоперации. Российский БТР выдержал попадание противотанковой бомбы с украинского беспилотного аппарата.


Источник фото: проделки нейросети


   Так на одном из направлений БТР-82А российских вооружённых сил атаковал тяжелый дрон "Баба Яга" сил ВСУ. Украинский БПЛА сбросил на бронированную машину россиян противотанковую бомбу ПТАБ-2,5КО. Но боеприпас не взорвался, застряв в защитной сетке.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Подобную конструкцию используют и российские артиллеристы, бережно защищая свою технику.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#бпла #баба-яга #бтр
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

С чьей подачи Пхеньян заявил о наличии у него собственного аналога БПЛА «Посейдон»
Операторы БПЛА "Ланцет" показали свою работу на видео по поражению замаскированной техники ВСУ
Американский беспилотник MQ-9 Reaper уже подняли со дна Черного моря и сейчас изучают
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Артиллеристы ВС РФ с помощью веток и специальной сетки замаскировали и защитили свои САУ от дронов
3
Российский бронепоезд "Волга" показал свою эффективность, поразив огнём ЗУ-23 украинский дрон
8
Индия собирается купить сразу 700 танков Zorawar
2
США возьмёт в аренду у Южной Кореи 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм
8
Иран выпустил сверхбюджетный дрон-камикадзе Me’raj 532 – уже вскоре беспилотник может появиться в РФ
6
Samsung сократит производство чипов после падения прибыли в первом квартале на 96%
+
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
9
Процессоры Intel Meteor Lake могут получить кэш-память 4-го уровня
2
Франция перестала закупать боеприпасы для Украины
2
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
17
Colorful опубликовала ценники и характеристики ряда моделей GeForce RTX 4070
+
4 видеокарты NVIDIA, которые уже не будут дешеветь и подходят для требовательных игр 2023 года
5
Автопроизводитель Honda разрабатывал не имеющие аналогов вариаторы для велосипедов
+
Боец "Вагнера" раскрыл уязвимые места немецкого "Leopard" и рассказал об особенностях танковых боёв
1
Американский генерал на месте второго пилота полетал на истребителе Су-30МКИ
2
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже рыночного
12
GeForce RTX 4070 приехала в магазины РФ – почему новая видеокарта NVIDIA такая дорогая
8
Контрнаступление ВСУ перенесено из-за плохой погоды и нехватки боеприпасов - The Washington Post
11
Почему Биткоин продолжает расти, и когда за 1 монету будут давать 50 000 долларов
8
Захваченный Украиной российский танк Т-90А "Владимир" уже замечен в США в штате Луизиана
17

Популярные статьи

Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
6
"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
2
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
28
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
5
Зарабатываем в Steam: фарм кейсов в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
4
Какими были СЖО в недавние времена
15
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
7
Репортаж с выставки Expo Electronica 2023
8
Схватка Гарпий - бой за титул Королевы Воздуха
1

Сейчас обсуждают

fantazer
12:29
Нету не фига у нас руки из жопы
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
Евгений Сом
12:29
Что за мои финальные ответы? Ты написал что я не так что то показал так давай покажи где ты отвечал на свое вранье а заодно какие то выдуманные мои финальные не ответы. Чего сливаешься с темы то? Пока...
Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
Паша Леонтьев
12:29
Ракеты, пушки и огромная звезда смерти ахаха как фюрер в 45г. Проржал над твоим комментом, смешно до слез....Что мы можем? если одежду и комплектующие закупаем в Китае, чай пьешь сутра - чайник китайс...
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
cag
12:27
я им про фому а они мне про ерему. Мне все ровно кто кого и когда, а задевают тупые фэйки создатели которых даже фантазии не хватило на чтото новое. Вот например документы типа слитые в сеть , там хо...
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
grom9000
12:26
Интересный вывод, в стиле Евгения Сома прям )))
Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
grom9000
12:25
Получается да. Богач тут только один - Шешенбек )))
Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
ffe
12:24
Реализм картинки от нейробредня Сбера впечатляет. Ружо получилось прям как настоящее.
Российский стрелок из винтовки "Опустошитель" поразил снайперскую пару ВСУ
grom9000
12:23
А твои финальные НЕ ответы где? )))) Слился в унитазик опять?
Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
Иван Кузнецов
12:21
Вы не уточнили, что Купол перехватывает исключительно самоделки, сляпанные на коленке в гараже...))
На Украине решили создать беспилотник, способный приземлиться на Красной площади 9 мая 2023 года
Дмитрий Мазанов
12:19
Я думал Бронепоезда уже ушли в прошлое
Российский бронепоезд "Волга" показал свою эффективность, поразив огнём ЗУ-23 украинский дрон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем