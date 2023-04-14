Смех смехом, а воинская смекалка плюс умение варить металл, помогают российским военнослужащим успешно решать сложновыполнимые задачи в условиях прифронтовой полосы своими силами. Так использование сетки-рабицы, применяемой в мирном тылу для огораживания всего и вся, в реалиях боестолкновений, позволившей спасти технику и жизнь бойцов от угрозы с воздуха.
реклама
Так навес из импровизированного противовоздушного заграждения а-ля "сетка-рабица в боевой технике", позволил достаточно надёжно защитить отечественную бронемашину в зоне проведения российской спецоперации. Российский БТР выдержал попадание противотанковой бомбы с украинского беспилотного аппарата.
Источник фото: проделки нейросети
Так на одном из направлений БТР-82А российских вооружённых сил атаковал тяжелый дрон "Баба Яга" сил ВСУ. Украинский БПЛА сбросил на бронированную машину россиян противотанковую бомбу ПТАБ-2,5КО. Но боеприпас не взорвался, застряв в защитной сетке.
Подобную конструкцию используют и российские артиллеристы, бережно защищая свою технику.