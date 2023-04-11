Административный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился своим мнением насчёт ситуации в Бахмуте. Так в видеоответах было подтверждена информация, что теперь фланговые позиции в Бахмуте (Артёмовске) находятся в ведении регулярных частей Минобороны. Теперь эти участки контролируют российские войска, в частности ВДВ.
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На сейчас населённые пункты Сакко, Ванцетти, Зализнянское, Николаевка и иные поселения на местах "переданы" в зону ответственности подразделений Минобороны.
Источник фото: forpost-sevastopol.ru
Высвободившиеся силы ЧВК "Вагнер" будут в усиленном режиме завершать освобождение городской агломерации от оставшихся украинских военнослужащих.
Известно, что к настоящему часу "оркестранты" контролируют 80% города. В это число входят все местные промышленные территории.
Со слов куратора "вагнеровцев" Евгения Пригожина, украинские бойцы находятся лишь в западной оконечности города среди жилых многоэтажных массивов, где у ВСУ находится крупный оборонительный район. Дополнительная сложность заключается в существовании скрытых подземных тоннелей, благодаря которым возможна оперативная перегруппировка украинских отрядов.