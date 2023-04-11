ВСУ на данный момент находятся в западной части Бахмута, удерживая район высоток

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

Административный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился своим мнением насчёт ситуации в Бахмуте. Так в видеоответах было подтверждена информация, что теперь фланговые позиции в Бахмуте (Артёмовске) находятся в ведении регулярных частей Минобороны. Теперь эти участки контролируют российские войска, в частности ВДВ.

реклама

На сейчас населённые пункты Сакко, Ванцетти, Зализнянское, Николаевка и иные поселения на местах "переданы" в зону ответственности подразделений Минобороны.





Источник фото: forpost-sevastopol.ru





Высвободившиеся силы ЧВК "Вагнер" будут в усиленном режиме завершать освобождение городской агломерации от оставшихся украинских военнослужащих.

Известно, что к настоящему часу "оркестранты" контролируют 80% города. В это число входят все местные промышленные территории.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Со слов куратора "вагнеровцев" Евгения Пригожина, украинские бойцы находятся лишь в западной оконечности города среди жилых многоэтажных массивов, где у ВСУ находится крупный оборонительный район. Дополнительная сложность заключается в существовании скрытых подземных тоннелей, благодаря которым возможна оперативная перегруппировка украинских отрядов.