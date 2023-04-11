Так ВКС РФ нанесли финальный удар по мосту через реку Судость в Черниговской области, по которой осуществлялась переброска диверсантов, напавших на населённый пункт в Брянщине

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о том, как Су-34 ВКС РФ совершил повторный вылет и окончательно разрушил один из пролётов моста через реку Судость в Черниговской области. После первого удара, совершенным вчера посредством ракетной атаки, использование мостового перехода для передвижения механизированной техники стало невозможным, но часть неразрушенного пролёта могла быть использована для переброски живой силы пешим порядком.

реклама





Источник фото: pikabu.ru





Теперь если рассматривать новые кадры, финальной атакой мостовая переправа была окончательно разрушена. Это инженерное сооружение известно тем, что именно по нему совершала свой рейд ДРГ в приграничное село на Брянщине. Судя по предпринятым мерам, российское военно-политическое руководство решило пересмотреть свой подход к таким переправам.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо нейтрализации моста на Черниговщине, российская боевая авиация отметилась успешными действиями в квадрате села Невское на Сватовском векторе атаки, где пилоты Су-34 корректируемыми боеприпасами подвергли воздушному удару мостовой переход через реку Жеребец. Теперь ВСУ будет значительно сложней совершить транспортировку живой силы и боевой техники к так называемому "нулю".