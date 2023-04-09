В Иране рассказали об успешных испытаниях передового беспилотного аппарата Meraj-532.
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Сардар Али Кохестани - куратор, руководящий исследованиями в Корпусе стражей исламской революции в отделе "Сухопутные войска" в беседе с одним из местных информационных агентств рассказал об удачном тестовом полёте барражирующего боеприпаса. Так согласно данным, представленным высокопоставленным функционером КСИР, дрон-камикадзе Meraj-532 способен пролететь до цели 450 километров. А благодаря поршневому мотору потолок летательного аппарата составляет 4000 метров с временем полёта до 3 часов.
Источник фото: iranintl.com
Дрон с достаточно высокой степенью точности способен попасть "прямо в яблочко", причём боевая начинка боевого БПЛА внушает уважение: это 50 килограмм взрывчатого вещества.
К тому же сам дрон легко собирается в месте запуска и довольно-таки быстро наводится на определённую оператором БЛА цель.
Как сообщил руководитель проекта, в скором времени к Meraj-532 "присоединятся" и другие новинки из мира беспилотной авиации, относящиеся к категории боевых, учебно-боевых и дронов-камикадзе, резюмировал чиновник.