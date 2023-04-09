Сообщается, что дрон может совершать полёты на высотах до 4 километров

4090 MSI за 155тр в Ситилинке

4090 MSI за 155тр в Ситилинке

Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке

Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

В Иране рассказали об успешных испытаниях передового беспилотного аппарата Meraj-532.

реклама

Сардар Али Кохестани - куратор, руководящий исследованиями в Корпусе стражей исламской революции в отделе "Сухопутные войска" в беседе с одним из местных информационных агентств рассказал об удачном тестовом полёте барражирующего боеприпаса. Так согласно данным, представленным высокопоставленным функционером КСИР, дрон-камикадзе Meraj-532 способен пролететь до цели 450 километров. А благодаря поршневому мотору потолок летательного аппарата составляет 4000 метров с временем полёта до 3 часов.





Источник фото: iranintl.com





Дрон с достаточно высокой степенью точности способен попасть "прямо в яблочко", причём боевая начинка боевого БПЛА внушает уважение: это 50 килограмм взрывчатого вещества.

К тому же сам дрон легко собирается в месте запуска и довольно-таки быстро наводится на определённую оператором БЛА цель.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как сообщил руководитель проекта, в скором времени к Meraj-532 "присоединятся" и другие новинки из мира беспилотной авиации, относящиеся к категории боевых, учебно-боевых и дронов-камикадзе, резюмировал чиновник.