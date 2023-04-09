Об отставании американского ВПК в области ракетного материаловедения рассказал прославленный учёный Михаил Ковальчук

США не смогли узнать состав сплава, который был использован для создания российских ракетных двигателей РД-180, сообщил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, имеющий ученое звание члена-корреспондента Российской академии наук, удостоенный всех степеней ордена за заслуги перед Отечеством.

реклама

Американцы так же пытались скопировать сплав, просто покупая в течение многих лет образцы российских ракетных двигателей, в том числе и двухкомпонентный РД-180. Но все их усилия не увенчались успехом. Хотя ведущие инженеры Америки и пытались разбирать и собирать силовую установку снова и снова, но необходимый металл (сплав) всё равно не получался с нужными качествами, способными противостоять внутренней высокотемпературной среде.





Источник фото: russam.ru





Так же известный учёный заметил, что тугоплавкие сплавы важны не только для космической промышленности, но и для авиастроительной отрасли в целом, но получить сплавы, аналогичные российским, мало кто может сделать в целом мире, заявил Ковальчук.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кроме того, профессор рассказал о почти 15-кратном превышении военного бюджета США, но всё равно не способному дать Америке способ догнать Россию в области атомных технологий.