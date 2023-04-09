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США не справились с загадкой состава сплава российского ракетного двигателя РД-180
Об отставании американского ВПК в области ракетного материаловедения рассказал прославленный учёный Михаил Ковальчук
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   США не смогли узнать состав сплава, который был использован для создания российских ракетных двигателей РД-180, сообщил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, имеющий ученое звание члена-корреспондента Российской академии наук, удостоенный всех степеней ордена за заслуги перед Отечеством.

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   Американцы так же пытались скопировать сплав, просто покупая в течение многих лет образцы российских ракетных двигателей, в том числе и двухкомпонентный РД-180. Но все их усилия не увенчались успехом. Хотя ведущие инженеры Америки и пытались разбирать и собирать силовую установку снова и снова, но необходимый металл (сплав) всё равно не получался с нужными качествами, способными противостоять внутренней высокотемпературной среде.


Источник фото: russam.ru


   Так же известный учёный заметил, что тугоплавкие сплавы важны не только для космической промышленности, но и для авиастроительной отрасли в целом, но получить сплавы, аналогичные российским, мало кто может сделать в целом мире, заявил Ковальчук.

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   Кроме того, профессор рассказал о почти 15-кратном превышении военного бюджета США, но всё равно не способному дать Америке способ догнать Россию в области атомных технологий.

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#рд-180 #михаил ковальчук
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