И через десятилетие догнать по количеству боеголовок США

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Одномоментно группа военных и серьезные гражданские "мозговые центры" в США сделали однозначный вывод: Запад сам подтолкнул Россию своими усилиями в крепкие объятия Китая, что грозит Америке в недалёком будущем серьезными последствиями.

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Так согласно планам американской разведки, Пекин планирует в 3 раза увеличить количество ядерных боеголовок к 2034 году. Но для таких амбициозных планов не хватает "малого": того самого сырья, благодаря которому китайский план станет возможным.

И как сделали вывод американские эксперты, с сырьём очень сильно может "помочь" Россия, чей уран способен обеспечить китайскую атомную энергетику.





Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41, способная нести ядерный заряд. Источник фото: kommersant.ru





И только голые факты: за осенне-зимний период Россия продала Китаю 24 тонны обогащённого урана практически за 400 млн. долларов. Теперь благодаря такому количеству сырья, китайцы очень скоро значительно увеличат потенциал своего ракетно-ядерного щита. Ведь им как раз был необходим такой уран, который благодаря реакторам на быстрых нейтронах CFR-600, превратится оружейный плутоний.

Если так и будет, то КНР даже сможет перевыполнить свой собственный "план", когда вместо трёх раз, Китай сможет аж в 4 раза увеличить количество ядерных боеголовок. Что как мы понимаем, не может не беспокоить Америку. При этом Поднебесная по уровню ядерного арсенала может догнать, а в последствии - и обогнать те самые США.

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