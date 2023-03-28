Мартовские испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования окончились неудачей, заявил Фрэнк Кендалл - министр ВВС США. Но после констатации удручающего факта высокопоставленный чиновник попытался сгладить ситуацию, заявив что в результате испытаний были получены "важные данные".
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Испытательный запуск состоялся в середине марта, когда бомбардировщик B-52H "Стратосферная крепость" осуществил отстрел ракеты в прибрежной полосе Калифорнии.
Источник фото: google.com
Не будет преувеличением, если заявить, что вооружённые силы США отстают в создании гиперзвуковых образцов оружия от России и Китая на много порядков, где такие образцы не только созданы, но и несут боевую вахту.
Для ускорения прогресса в реализации американской программы гиперзвуковых ракет Джо Байден уже распорядился снять некие ограничения в законе об оборонном производстве. Но проблема есть и в нехватке необходимых промышленных мощностей, заявил хорошо знакомый с ситуацией информированный источник.
Тем временем на вооружении ВС РФ имеются гиперзвуковое вооружение наземного, морского и воздушного базирования, такие как "Искандер-М", "Циркон", "Кинжал", "Авангард".