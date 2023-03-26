Для AGM-183 ARRW, гиперзвуковой ракеты, это второй проверочный запуск

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В США продолжаются лётные испытания гиперзвуковых ракет серии Air-Launched Rapid Response Weapon. Но сам факт удачных/неудачных пусков остаётся без ответа для местных журналистов.

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В информации от американских ВВС сообщается, что прототип гиперзвуковой ракеты ARRW производства Lockheed Martin, был запущен бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress рядом с южной оконечностью штата Калифорния. Это второй тестовый запуск гиперзвуковой ракеты, долженствующий проверить боевую целесообразность устройства.





Источник фото: theaviationist.com





Во время первого декабрьского тестового запуска, командование ВВС США утверждало, что ракета смогла разогнаться свыше 5 Махов, после чего выполнив своё "лётное задание", взорвалась в воздухе. В это время персонал Lockheed Martin (производитель ракеты) проводил исследования сопутствующих показаний.

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Но во время мартовского испытания следует сделать акцент на том, что вопрос об успешности текущего испытания остался без ответа, когда журналист одного специализированных изданий захотел узнать подробности испытательной миссии. После того как представитель ВВС стал молчать для ответа на этот вопрос, в американской прессе появился некоторый довод, давший возможность сомневаться в положительных результатах запуска ракет. А ведь раньше любой мало-мальский успех не обходился без восторженных комментариев представителя Пентагона.