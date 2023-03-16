Сюда входят образцы как советской техники, так и образцы западного танкостроения, включая современные версии Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На Украине много раз было повторено, что вооруженные силы восточноевропейского государства желают получить от стран, входящих в блок НАТО и иных союзников по меньшей мере 700 танков, "еще лучше" будет, если тяжелых бронированных машин будет не менее 1000.

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В список "желаемого" скорее всего можно внести различные танки советских версий и их "реплики". Так в условную "тысячу" можно отнести "классические" Т-72 и польские PT-91 "Twardy", полученные в общем количестве вместе с первыми в сумме 300 единиц. Эту технику Украина получила ещё в прошлом году.





Польский PT-91 "Twardy". Источник фото: google.com





"Сюда же" можно без тени зазрения "добавить" пакистанские Т-80УД в количестве 44 штуки, которые Украина сама же и продала Пакистану этак лет 20 назад. Пакистан передаёт эти танки ВСУ не просто так, а в обмен на "западную помощь" - и действительно, в царе длительный период времени проходят массовые беспорядки, которым "конца и края нет". И видимо тот самый Запад должен каким-то образом "выражение свободной воли пакистанского народа" как-то прекратить.

Но как в старом анекдоте, есть "один нюанс": как писалось выше, возраст пакистанских танков не менее 20 лет, что подразумевает серьёзный ремонт.





Стреляющий M1 Abrams. Источник фото: breakingdefense.com





И касательно западных образцов бронетехники: ожидается, что Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2 будет получено не менее 150 штук в течение этого года. "В добавок" сюда можно добавить ещё 150 танков в модификациях Leopard 1 и Leopard 2. А если "захотят" американцы, они могут "подарить" ещё около 200 Абрамсов.





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Таким образом Украина формирует ударный кулак для грядущего, а главное, анонсированного официального наступления.