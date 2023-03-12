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Украина может получить от Пакистана 44 танка Т-80УД, изъятые из вооруженных сил республики
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   Индийская пресса, в частности издание Firstpost, утверждают, что Пакистан вознамерился передать Украине танки Т-80УД, стоящие на вооружении местной армии. Всего планируется отдать 44 бронированных машины из собственных запасов пакистанских военных.

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   Правда эти танки Пакистан не "дарит" и не продаёт, а предлагает обмен на нечто "равноценное", правда что конкретно, индийская пресса не раскрывает.


Пакистанские Т-80УД. Источник фото: frontierindia.com


   К слову, в самой Индии это далеко не первое обвинение федеративной республики и северного соседа по совместительству, в предполагаемых поставках снарядов и техники официальной киевской власти. 

   Небольшой штрих к новости: те самые 44 танка, которые в Индии уже "видят" на Украине, есть не что иное, как самые настоящие украинские танки, но проданные Украиной Пакистану в период с 1997 по 1999 года.

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   В Пакистане в ответ на индийские обвинения журналистов, ответили, что никто ничего восточноевропейской республике не передавал и не планирует, а главная причина, почему индийская пресса распространяет такие порочащие слухи, это внести серьезный раздор между и так охладевшими отношениями между Россией и Пакистаном.

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#т-80уд
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Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
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