Вторым виновником в замедлении экономического роста и повышения цен президент США назвал коронавирус

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На фоне крайне негативной и токсичной для демократов и лично Джо Байдена истории с "просто шаром", американский президент обратился с выступлением к Конгрессу. В своей речи, причиной рекордной инфляции, престарелый политик обозначил пандемию коронавируса и российскую СВО на Украине. Правда сразу попытался изменить "отрицательный тренд", назвав себя спасителем от роста цен, замедлив это экономическое явление.

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Ну и как же политик не захочет пройтись по прошлому составу власти, где Байден обвинил в увеличении внешнего долга США своих прямых конкурентов за власть - партию республиканцев. Во время этого заявления "галерка" партии оппонента неодобрительно загудела. А "во спасение" экономики страны Байден предложил отменить социальные льготы, что тоже не сильно понравилось критикам со стороны республиканцев.





Источник фото: ria.ru





Кроме того, на президента США сильно давит ситуация с воздушным аэростатом Китая, который превратил эту новость в политическое унижение США, а его самого обвинили в некомпетентности разрешения кризисных ситуаций.





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Прямо сейчас одобряют работу Джо Байдена на посту президента лишь 41% американцев, а 64% считают, что США выбрали неправильную 'полосу движения". Таковы данные социологических опросов Reuters и службы Ipsos.