На тебе боже, что мне не гоже. Кто не понял, тот поймет. Это всё про обещанные танки Абрамс для Украины. Которые если и будут, то ближе к концу года, если не позже. Но это не всё (как любят говорить во всяких магазинах на диванах). США для Украины "не пожалело" технологии 70-ых годов, броня родом из которых и будет на поставленных в восточноевропейскую республику.
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Данной инсайдерской информацией поделился отставной старший офицер и экс-советник главы Пентагона - Дуглас Макгрегор.
Abrams M1. Источник фото: golosameriki.com
Почему такие "щедроты" для любимого союзника (Польша, ты только не обижайся), понять несложно. Секретная броня ни при каких условиях не должна попасть в руки "этих русских". А то мало ли, скопируют совершенную композитную броню, а то и сделают лучше.
И да, американцам стоит опасаться, так как не редки случаи, когда западная техника в целости и сохранности, в особенности современная, по-тихому испарилась в направлении русских. А потому "почему-то" Хаймарсы стали чаще сбивать, наверное - "совпадение".
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И вот что бы таких совпадений не было, танки с устаревшей броней, придуманной полвека назад - для украинских военных - самое то.