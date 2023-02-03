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Броня 70-ых годов и вот это вот всё - Америка отправит Украине танки Abrams с устаревшей броней
Руководство армии США боятся что современная многослойная композитная броня может стать достоянием русских, поэтому Украина получит танки с полувековой броней
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   На тебе боже, что мне не гоже. Кто не понял, тот поймет. Это всё про обещанные танки Абрамс для Украины. Которые если и будут, то ближе к концу года, если не позже. Но это не всё (как любят говорить во всяких магазинах на диванах).  США для Украины "не пожалело" технологии 70-ых годов, броня родом из которых и будет на поставленных в восточноевропейскую республику. 

почитать по теме: В Washington Post рассказали, что Украина получит Abrams только в конце года или в начале следующего        

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   Данной инсайдерской информацией поделился отставной старший офицер и экс-советник главы Пентагона - Дуглас Макгрегор.



Abrams M1. Источник фото: golosameriki.com


   Почему такие "щедроты" для любимого союзника (Польша, ты только не обижайся), понять несложно. Секретная броня ни при каких условиях не должна попасть в руки "этих русских". А то мало ли, скопируют совершенную композитную броню, а то и сделают лучше. 

   И да, американцам стоит опасаться, так как не редки случаи, когда западная техника в целости и сохранности, в особенности современная, по-тихому испарилась в направлении русских. А потому "почему-то" Хаймарсы стали чаще сбивать, наверное - "совпадение". 

Почитать по теме: Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ


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   И вот что бы таких совпадений не было, танки с устаревшей броней, придуманной полвека назад - для украинских военных - самое то.

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#m1 abrams #abrams #дуглас макгрегор
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