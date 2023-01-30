Но для начала поставок первыми на украинскую землю должны "ступить" немецкие Леопарды

Простота хуже воровства: оказывается, что бы Германия "не боялась" быть обвиненной лишь одной в эскалации СВО, США поддержат последнюю поставками танков Abrams. Ну как поддержат, танки передадут не зимой, не весной, и даже не летом, а в конце года, либо, "в крайнем случае" - в начале 2024 года.

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Всего планируется передать 31 танк в версии M1A2 и 8 специализированных БРЭМ M88, созданных специально для обеспечения и ремонта танков Abrams.





Abrams m1a2 sep v3. Источник фото: army-technology.com





И спустя пару дней после "обнадеживающих новостей" для ВСУ, американское руководство охладило пыл счастья украинских властей, признав, что передача американского основного танка военным восточноевропейской республики может занять "много месяцев". Кроме того, "цементируя" и увязывая поставки с появлением сначала Леопардов на украинской земле, а уж потом "приедут" и Абрамсы. Напомню, Поставки Leopard 2 начнутся весной и летом текущего года.





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Текущую новость прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что получение танков Abrams в августе - это уже слишком поздно.