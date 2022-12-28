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Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО

Плюсы и минусы амбициозного проекта танка четвертого поколения в ходе текущего конфликта.
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   Ни сном ни духом, но кажется есть высокая вероятность, что в СВО примет участие танк четвертого поколения, та самая знаменитая "Армата", еще до своего первого появления "на публике" будоражившая фантазию танковых фанатов. И не с проста вот у "Т-14" столько громких эпитетов: от "Машеньки" (где танк так называли на Уралвагонзаводе из-за системы голосового информирования экипажа) до "танка прорыва" (по заявлениям разработчиков Армата способна на равных бороться с целой ротой тяжелых танков третьего поколения). Да и замелькавшие видео об "обкатке" мобилизованных на этой современнейшей машине дают повод, что Т-14 все-таки примет самое непосредственное участие в СВО в наступательных операциях.

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Источник фото: cgtrader.com

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Концепт Арматы от teodor775


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   Путь рождения Арматы не был простым и легким. Приходилось выбирать. Так на водоразделе 2000-ых в России на равных рассматривались два конкурирующих проекта - знаменитый танк "Черный орел" с газотурбинной силовой установкой, детище пошедшего в серию танка Т-80, отличающийся от своего известного предка другой конструкцией башни. 


Танк "Черный орел"

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   Второй вариант предусматривал вооружение будущего основного танка 152-милиметровой пушкой. Такого калибра было достаточно не просто для пробития слоя танковой брони, а для отрывания башни от корпуса боевой машины. Но при наступлении 2000-го года оба варианты были закрыты. Причина не так проста на первый взгляд: танки не подходили под концепции сетецентрической войны (правда и сейчас спустя 20 лет с этой войной нового поколения до сих пор есть проблемы).


Источник фото: youtube.com

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Та самая 152-милиметровая пушка 2А83, на дистанции в 5 километров в полтора раза превышающая по мощи танковые пушки обычных танков, стреляющих на 2 километра 


   После сворачивания этих двух проектов пришлось создавать что-то иное. Этим "иным" и стала Армата. По всем параметрам новый Т-14 как раз соответствовал требованиям современной доктрины войны. Что под этим подразумевается. На поле боя танки, бронетранспортеры и иная вспомогательная техника объединяется в единую информационную систему, имеющую структуру сети. Словно перед нами не разношерстная танковая армада, а обычная локальная районная сеть. 

  •    И вот как раз одна из главных особенностей Т-14 - это практически одномоментная коммуникация средств координации, данных разведки и артиллерийских систем. А сам танк - это предельная концентрация всего этого в "одном флаконе" с функциями целеуказания и последующей корректировки для самоходок и БМП/БТР. 


Источник фото: agat.by

Структура информационно-управляемой боевой системы


  •    Экипаж танка состоит из трех человек. Причем весь танковый экипаж размещается в отдельной бронекапсуле. "Отдельность" заключается, что основные узлы танка не соприкасаются со "скорлупой экипажа". Поэтому боевая укладка, двигатель и автомат заряжения никак не соприкасаются с местом обитания управляющего персонала танка.
  •    Вес боевой машины - 55 тонн. Что не так уж и много на фоне остальных конкурентов, так израильская Меркава весит 65 тонн, немецкий Леопард в модификации 2A7V может достигать веса в 66.5 тонн, американский Абрамс весит 62 тонны.


Источник фото: wall.alphacoders.com

Leopard 2


  •    Продолжаем говорить о достоинствах Т-14. Дизельный двигатель А-85-3А с 1500 лошадиных сил, изготовленный на Челябинском тракторном заводе. Его 12 цилиндров позволяют говорить о серьезном заделе для дальнейших модернизаций.
  •    Если же поговорить о боевых возможностях, то "посильную лепту" окажет круговой радар, необходимый не только для "аннигиляции" танков и других бронированных средств, но и для разведки или корректировки огня дружественных машин.
  •    Не стоит забывать и про "тандемную" активно-динамическую защиту, засекающую подлетающие ракеты, уничтожающую их на подлете. С возможностью "спрятаться" благодаря специальной дымовой завесе от ракет и снарядов, наводящихся по лазерному лучу. 

   

Источник фото: awru.my.games

Комплекс активной защиты


  •    У Арматы должен иметься и собственный беспилотник "Птеродактиль", производящий в режиме реального времени мониторинг "окрестностей" и позволяющий получать экипажу танка более подробную картину поля боя. Данный БПЛА будет "привязан" к боевой машине кабелем, по которому будет передаваться электроэнергия для питания двигателей летательного средства.


Источник фото: topwar.ru

Возможный кандидат на роль "Птеродактиля"


   Подытожим - Армата тянет на полноценный танк прорыва, который "на бумаге" может попытаться "побадаться" с ротой танков противника.

   Отсыпает порцию комплиментов Армате и Сергей П., ранее служивший механиком-водителем, получивший впоследствии должность инструктора по вождению танка. В годы своей армейской юности Сергей отслужил два года в Группе советских войск в ГДР в учебной танковой роте. Сергей называет Т-14 "танком, опередившим время".

    Поговаривают, американцы так вдохновились "безбашенной темой для экипажа", что решили повторить опыт российского танкостроения, создав свою версию "американской арматы" - Abrams-X. Но пока дальше выставочного образца дело не сдвинулось. 


Источник фото: wall.alphacoders.com

Abrams M1


Минусы проекта "Армата"

   Сам концепт расположения экипажа в бронекапсуле под башней. Давайте на минутку представим, что нечто тяжеленное прилетит в необитаемую башню и выведет из строя всю электронику, "потянув" за собой отказ пушки.

  •    И продолжая рассуждения Сергея П., который подвергает сомнению идею с необитаемой башней. Традиция управлять танком из башни в русском танкостроении богатая: еще начиная с 40-ых годов наши прославленные конструкторы не мыслили иначе. А по новым "канонам" командир и мехвод должны довериться электронике, что может "расслабить бдительность". Кроме того, Сергей наблюдая за "врагом" через триплекс, лучше чувствует бой и намерения врага. И одна проблема из проблем - как чинить танк в полевых условиях. 


Источник фото: 38niii.ru

Тяжелый пятибашенный танк Т-35


  •    По непроверенной информации, но настойчиво циркулирующей в "определенных кругах", сразу в трех странах, в Великобритании, в Польше и в Хорватии идет подготовка "групп перехвата танков". Главной целью которых является захват танка Т-14. Одна такая "группа захвата" состоит из пары профессиональных танкистов, умеющих управляться с вождением танка и "пассажиров" - здесь ищут только "непрофильных танкистов" из элитных частей рейнджеров, морских котиков, SASовцев, польского "Grom". Обязательным является участие в составе каждой группы хотя бы одного русскоговорящего вояки. Таких ищут среди русских эмигрантов или коренных жителей - этнических украинцев с Канадчины.


Источник фото: wall.alphacoders.com


   Поэтому как ни крути, нужно организовывать внушительные группы защиты и эскорта нашего танка будущего, дабы его секреты не достались "кому не надо".



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