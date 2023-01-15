Вслед за танками Challenger 2, правительство Великобритании расщедрилась на поставки современного ударного вертолета. И это действительно так, так власти Туманного Альбиона собираются передать 4 крылатых машины в модификации AH-64E Apache. В "комплекте" пойдут ракеты Hellfire и много чего еще.
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Поставки ультимативного вертолета будут "не просто так", а с глубинной целью заставить других так называемых союзников тоже открыть свои широкие военные шлюзы и начать хоть "что-то" делать для страны с иссякшим запасом разномастной боевой техники (речь идет разумеется об Украине).
AH-64E Apache. Источник фото: topcor.ru
Вертолеты семейства Apache выделяются своей "вооруженностью", ведь воздушный хищник может использовать 16 ракет семейства Hellfire, 76 авиационных снарядов Hydra 70, а в качестве "постоянного" оружия оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой.
В качестве "альма матер", готовящей пилотов для вертолета, выступит сама Великобритания, ремонтно-техническую базу разместят в какой-нибудь соседней стране. Но скорее всего эту "роль" заберет Польша.