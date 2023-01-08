Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
А интернет заполонили видео с военными колоннами, где сотни этих машин движутся к границам Украины
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

   Кажется я стал догадываться почему те самые Leporad-2 ну никак не получается "отправить" украинским войскам. Потому что никто не хочет получить порцию свежих видео с дымящимся стальными кошами немецкого танкостроения. Вся причина в российских новейших танках серии Т-90М "Прорыв".

реклама

   Да, данные танки в зоне СВО появились "не вчера", их первое боевое применение произошло в один из сентябрьских дней 2022 года или чуть раньше. Данный факт подтвердил Олег Салюков, генерал, командующий сухопутными войсками России.


 Т-90М "Прорыв-3". Источник фото: aif.ru


   Т-90М "Прорыв-3" представляет собой сильно усовершенствованный образец базового Т-90 "Владимир", одет в "защитную шкуру" Арматы, под которой подразумевается оснащение динамической защитой "Реликт" и засекреченным "Афганитом". Как факт: броня российского основного танка способна противостоять актуальным ПТРК западного производства, в том числе и семейства "Javenlin".

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

   А за "атаку" отвечает современная система управления огня "Калина", благодаря которой точный огонь можно вести как с места, так и в движении.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#т-90м #т-90м &quot;прорыв&quot; #т-90м &quot;прорыв-3&quot;
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
В зону СВО поступила партия новых Т-90М прямиком из Уралвагонзавода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как российские системы РЛС и РЭБ свели на нет работу американских HIMARS и Starlink
50
Вагнер обосновывается в Африке
3
Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении боевых действий во время Рождества
49
Популярный сериал «Уэнздей» официально продлён на второй сезон
2
Выяснилось, что AMD не доливает воды в свои графические карты
18
"Новый Bayraktar Kizilelma будет круче, чем американский F-35" - Сельджук Байрактар
19
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
181
В противостоянии PS5 против Xbox series X победа оказалась не за Microsoft
6
США впервые передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow
5
Франция передаст Украине колёсные танки AMX-10RC – на очереди Leopard 2 и Abrams
2
На Украине впервые официально появятся 155-милиметровые САУ M109 "Paladin"
6
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
5
Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира, Украина же расположилась между Египтом и Австралией
28
В Германии резко возросло количество поданных рапортов об увольнении с воинской службы
5
Выпущен первый в мире настоящий беспроводной телевизор
2
США официально объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму свыше $3 миллиардов
2
CES 2023: Представлены мониторы Lenovo Legion с заводской калибровкой, 1440p/280Гц и тонкими рамками
+
Квартальная прибыль Samsung Electronics не оправдала собственных ожиданий компании
3
Российские магазины уже привезли RTX 4070 Ti: от 89 тыс. рублей
34
Выгода "зерновой сделки": на $1 дохода Украины от продажи зерна приходится $3 дохода в бюджет России
7

Популярные статьи

Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
252
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
107
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
86
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
117
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
63
Прощай АМД - здравствуй Интел
94
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 4
10
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
115
Лучшие игры ушедшего 2022 года
7
В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"
15

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
05:26
таблетки прими, у самого был 3770к и рязань 2600 разница не заметнатолько слепому с задержкой умственного развития
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
den fed
05:13
криптозадница
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
Listoman
05:10
А зачем ты сравниваешь с 12600k, если за 30к есть 13600k, который везде уделывает 7700x, но при этом выходит на 4к дешевле?)
Intel дала комментарий по поводу присутствия своих процессоров в белорусских ноутбуках «Горизонт»
УдалЁн
05:09
Напомни, а то нечего не слышал об этом
AMD рассказала о нехватке жидкости в испарительной камере Radeon RX 7900 XTX
Иосиф Белкания
05:02
Больше оружыя дольше война и иные масы желают войны мировой....
Франция передаст Украине колёсные танки AMX-10RC – на очереди Leopard 2 и Abrams
Влад Демьянцев
04:53
А если ужать у интела? Не думаю что 7700х что то может. Тем более его нет на ддр4.
В бой за звание лучшего игрового процессора вступили i7-13700K, i5-13600K и Ryzen 7700X — тесты GN
Αртур Κулагин
04:11
Вчера видел статью, там раскрывали личности тех, кто получил помилование, воры рецидивисты, насильники и убийцы, особенно запомнился парень, который молотком убил свою бабушку, ветерана ВОВ. Вот такие...
Вертикальное положение PlayStation 5 может привести к её поломке
Αртур Κулагин
04:08
Блт да какая разница что там, тебя не волнует что дома, тебя волнует, что бы у соседа похуже было?
Вертикальное положение PlayStation 5 может привести к её поломке
Псье Миздюкович
03:54
и траву там посадил
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
Эовейн Триада
03:51
Cтранно, но нет ни одного случая горения разъёмов после первых дней хайпа. У нам тут масса владельцев тоже уже.
В Китае впервые реализуют квантовый источник света на основе нового двумерного материала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем