А интернет заполонили видео с военными колоннами, где сотни этих машин движутся к границам Украины

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Кажется я стал догадываться почему те самые Leporad-2 ну никак не получается "отправить" украинским войскам. Потому что никто не хочет получить порцию свежих видео с дымящимся стальными кошами немецкого танкостроения. Вся причина в российских новейших танках серии Т-90М "Прорыв".

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Да, данные танки в зоне СВО появились "не вчера", их первое боевое применение произошло в один из сентябрьских дней 2022 года или чуть раньше. Данный факт подтвердил Олег Салюков, генерал, командующий сухопутными войсками России.





Т-90М "Прорыв-3". Источник фото: aif.ru





Т-90М "Прорыв-3" представляет собой сильно усовершенствованный образец базового Т-90 "Владимир", одет в "защитную шкуру" Арматы, под которой подразумевается оснащение динамической защитой "Реликт" и засекреченным "Афганитом". Как факт: броня российского основного танка способна противостоять актуальным ПТРК западного производства, в том числе и семейства "Javenlin".

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А за "атаку" отвечает современная система управления огня "Калина", благодаря которой точный огонь можно вести как с места, так и в движении.