Вот всем хорош основной боевой танк армии Великобритании, в особенности он хорош тем, что твоей стране он может достаться на халяву, разумеется, чтобы сдержать орды российских войск, выбивших практически большинство украинских танков на поле боя. Правда, поставка десятки танков нельзя назвать товарным количеством, и зная всемирно известнейшую фразу про то, что бой выигрывает не один ультрасовременный танк, а дивизия танков, украинцам стоит меньше радоваться.
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А еще им стоит меньше радоваться по причине наличия режима "ветреной барыни" у той самой Великобритании, правительство которой так и не смогло принять финального решения по поводу таких долгожданных поставок "Челленджеров".
Челленджер с дополнительным апгрейдом (брони). Источник фото: ru.wikipedia.org
Плохую новость принесла не сорока на хвосте, а вполне себе официальный представитель премьер-министра Туманного Альбиона - Риши Сунака.
С чем связаны насущные "думки" - передавать или не надо, не сообщается, но возможно, позвонил дедушка из-за моря-окияна или же страх показать британцам как Челленджеры тоже прекрасно чадят после обстрелов российскими комплексами ПТРК, ведь на самом деле, танк не такой уж и современный, успевший повоевать про того самого Саддама Хусейна.