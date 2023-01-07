Причина банальна: Польша не хочет оголять свои "фланги" в канун мирового излома

Как называется танк на колесах - колесный танк (намек на французские AMX-10RC), а как называется страна, подзуживающая о передаче чужих современных вооружений, но сама не "горящая желанием так делать" - и гадать тут долго не надо, эта страна Польша. И действительно, зачем "разбазаривать" свой танковый фонд, когда придется "за репарациями" прокатиться в тот самый Берлин. Заслужили же.

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Ну и в тему сегодняшней новости: польское правительство решило пока что не поставлять свои танки украинской армии. И сказано это было не каким-нибудь генералом-гранатометчиком, а цельным Матеушом Моравецким в должности премьер-министра. Сказать горькую правду ближайшего соседа Украины вынудили местные журналисты.





Немецкий основной боевой танк - Leopard 2A5. Источник фото: wiki.warthunder.ru





Ну а чтобы передача была осуществлена, необходимо "малюсенькое условие": создать широкую коалицию стран для передачи тяжелого вооружения, в том числе и танков - Украине. А в текущих условиях Польша не хочет быть "застрельщиком".

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Да и чего греха таить, Польша хотела бы передать свои танки Украине, но в замен получить "подарок" из немецких танков Leopard последних модификаций. У польской армии есть такие же танки, но в версиях 2A4 и 2A5.