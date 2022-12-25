Мало для кого является секретом, что когда специальная военная операция только начиналась, на поле боя за редчайшим исключением можно было разглядеть бронетехнику в основном советского образца, из-за чего у многих сложилось впечатление, что российский генеральный штаб несерьёзно относится к происходящему. С течением времени современных образцов бронетехники непосредственно на фронт стало поступать всё больше: сначала стандартные танки Т-90, затем современная его модификация Т-90М «Прорыв», теперь же военные корреспонденты передают, что в зоне СВО на одном из полигонов проходят боевое слаживание экипажи Т-14 «Армата».
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Сколько всего «Армат» поступило на фронт, не уточняется, однако важно помнить, что по состоянию на начало этого года их было выпущено всего около нескольких десятков единиц. С тех пор российская оборонная промышленность перешла на военные рельсы, поэтому можно предположить, что предприятие «Уралвагонзавод» многократно нарастило выпуск всего спектра бронетехники, включая и Т-14.
Важно отметить, что Т-14 является самым современным российским танком, отличающимся так называемой необитаемой башней и повышенной защищённостью экипажа. Таким образом, в рамках спецоперации Т-14 пройдёт боевое крещение.
Некоторые эксперты полагают, что тестировать современную платформу непосредственно в бою нецелесообразно, особенно, учитывая интенсивность, сам тип конфликта, а также стоимость каждой единицы Т-14, однако именно в боевых условиях у многих образцов российской техники были выявлены требующие исправления недостатки, которые невозможно воспроизвести в различных симуляциях или в полигонных условиях. А данный факт уже сам по себе является огромной ценностью.