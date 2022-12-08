Всего на Украину было поставлено около 20 таких РСЗО, из них в ходе недавних боев было уничтожено две установки

Пока в Вашингтоне раздумывают, а не "проверить" ли поставки всевозможных вооружений, и открывающихся после таких ревизий утечек вооружения на черный оружейный рынок, на Украине ВСУ "недосчиталось" два Хаймарса в районе села Ильичевка что в ДНР. Насколько это существенные потери, судить можно хотя бы по тому факту, что всего было поставлено 20 таких установок от США.

реклама

И на этом хорошие новости не заканчиваются: в Запорожской области были атакованы немецкие MARS-II и РСЗО MLRS, которые были сильно повреждены или уничтожены.





Ракета ATACMS

Кроме того, под сильный артиллерийский огонь попала большая группа польских наемников в Харьковской области, отправившись в мир иной количеством не менее 90 человек.

Кстати, самые первые HIMARS в Незалежной появились в начале лета. Эти установки способны вести огонь различным вооружением: как управляемыми снарядами GMLRS, так и полноценными ракетами ATACMS.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Для снижения градуса эскалации, Пентагон запрограммировал переданные Хаймарсы на укороченный отрезок дальности огня.