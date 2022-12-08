Пока в Вашингтоне раздумывают, а не "проверить" ли поставки всевозможных вооружений, и открывающихся после таких ревизий утечек вооружения на черный оружейный рынок, на Украине ВСУ "недосчиталось" два Хаймарса в районе села Ильичевка что в ДНР. Насколько это существенные потери, судить можно хотя бы по тому факту, что всего было поставлено 20 таких установок от США.
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И на этом хорошие новости не заканчиваются: в Запорожской области были атакованы немецкие MARS-II и РСЗО MLRS, которые были сильно повреждены или уничтожены.
Ракета ATACMS
Кроме того, под сильный артиллерийский огонь попала большая группа польских наемников в Харьковской области, отправившись в мир иной количеством не менее 90 человек.
Кстати, самые первые HIMARS в Незалежной появились в начале лета. Эти установки способны вести огонь различным вооружением: как управляемыми снарядами GMLRS, так и полноценными ракетами ATACMS.
Для снижения градуса эскалации, Пентагон запрограммировал переданные Хаймарсы на укороченный отрезок дальности огня.