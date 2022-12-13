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В США готовятся отправить ПВО Patriot на Украину, но это решение должен утвердить Байден
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   Не мытьем так катаньем: дорогущие противовоздушные комплексы Patriot вскоре могут объявиться на Украине. Об этом может быть объявлено уже в ходе текущей рабочей недели. Правда новость пока не комментируют в администрации президента США, где как раз по сообщениям двух независимых анонимных источников идет авральная подготовка к отправке в Незалежную этих противоракет. Хотя нужно заметить, в конце осени были совсем другие разговоры: Пентагон как бы и не собирался ничего отправлять. Но в текущих политических раскладах что-то поменялось, да и надо бы перебить негативный трек с обменом баскетболистки Бриттни Грайнер на "оружейного барона" - Виктора Бута. 

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Источник фото: tsargrad.tv


   Но есть парочка "трудностей". Для поставок Патриотов нужно одобрение министра обороны США - Ллойда Остина. После решение должен утвердить Джо Байден. На данной стадии все "застопорилось" на Остине. 

   "Обычный" комплект ПВО Patriot состоит из радара для захвата и сопровождения воздушной цели, компьютеров, источников питания, управляющего модуля и пусковых установок (которых может быть до 8 штук).

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   Обучению как использовать дорогое оборудование украинцев будут учить в Германии. И то, что дело это нескорое, свидетельствует еще такой факт: для полного развертывания вышеозначенных установок необходимо время от пары месяцев и больше. А управляющий персонал будет составлять не менее двух, а то и трех десятков человек.

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#patriot
19
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Аye
00:49
У меня samsung на 2 ТБ, вообще насрать сколько там занята.
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
TheEd
00:48
Урсула приврала, до нее независимые уже 400 тыс мертвых насчитали. Былитут материалы
В США готовятся отправить ПВО Patriot на Украину, но это решение должен утвердить Байден
ахахаxа
00:48
кукуевки
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
-=metallist=-
00:47
Да плевать кого и кем назначили или признали на западе, ты пойми, что ваша вУкраина уже под Ротшильдами или думаешь, что вам на халяву просто так бабло дают? Нет, не просто так, а в кредит под процент...
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
Вежливый_N_A_S-A-M-S
00:47
ну и на ком там опыты хаймарсы с вольфрамом проводят знаешь дaлбаеб?
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
ахахаxа
00:47
те которые гиперзвук сделали 17мах,а пиндос всё никак тут
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
Вежливый_N_A_S-A-M-S
00:46
относительно мирно сдох. а раха сдохнет в муках и с кровью.
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
TheEd
00:46
Че тут думать, нациков и так , и так долбить надо.
В США готовятся отправить ПВО Patriot на Украину, но это решение должен утвердить Байден
Вежливый_N_A_S-A-M-S
00:45
а уже мобилизация нужна. польша. после чернобаевки. ебaть ты дaлбаеб.
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
ахахаxа
00:45
он всё гаагами бредит
Постпред США при НАТО сообщил об истощении запасов вооружений альянса из-за их поставок Украине
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