Доставка ЗРК Patriot при необходимом одобрении будет осуществлена в очень короткие сроки

Не мытьем так катаньем: дорогущие противовоздушные комплексы Patriot вскоре могут объявиться на Украине. Об этом может быть объявлено уже в ходе текущей рабочей недели. Правда новость пока не комментируют в администрации президента США, где как раз по сообщениям двух независимых анонимных источников идет авральная подготовка к отправке в Незалежную этих противоракет. Хотя нужно заметить, в конце осени были совсем другие разговоры: Пентагон как бы и не собирался ничего отправлять. Но в текущих политических раскладах что-то поменялось, да и надо бы перебить негативный трек с обменом баскетболистки Бриттни Грайнер на "оружейного барона" - Виктора Бута.

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Но есть парочка "трудностей". Для поставок Патриотов нужно одобрение министра обороны США - Ллойда Остина. После решение должен утвердить Джо Байден. На данной стадии все "застопорилось" на Остине.

"Обычный" комплект ПВО Patriot состоит из радара для захвата и сопровождения воздушной цели, компьютеров, источников питания, управляющего модуля и пусковых установок (которых может быть до 8 штук).

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Обучению как использовать дорогое оборудование украинцев будут учить в Германии. И то, что дело это нескорое, свидетельствует еще такой факт: для полного развертывания вышеозначенных установок необходимо время от пары месяцев и больше. А управляющий персонал будет составлять не менее двух, а то и трех десятков человек.