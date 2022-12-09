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Сегодня состоялся долгожданный обмен гражданина России Виктора Бута на профессиональную спортсменку Бриттни Грайнер. "Сделка века" прошла не на Глиникском мосту, где обычно обменивали шпионов, а в знаменитом "хабе" Абу-Даби - местном аэропорту. На данный момент Бут уже в России.

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То что Бут не был простым человеком, по крайней мере для Американцев, показывает с какой дотошностью и усилиями была подготовлена операцию по его задержанию, больше похожая не на рутинные действия органов правопорядка, а на шпионский детектив голливудского разлива, в хорошем смысле этого слова. Дабы "достать" бывшего офицера, американцы нашли его хорошего знакомого англичанина Эндрю Смуляна. Этот совсем не "джентльмен" придумал историю о "нехлопотном дельце", для обсуждения деталей которого пригласил российского бизнесмена в Таиланд. В интересы Бута входили кроме того и авиаперевозки, поэтому он и заинтересовался, так как британец предлагал купить самолеты. Но по приезду его ждал не "денежный кейс" - а объятья сотрудников ФБР, не поленившихся по такому поводу смотаться в "командировочку" в жаркий Бангкок.

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Тайский спецназ

Для прикрытия сверхсекретной операции, тайскую полицию обманули, рассказав "cool story" о том, какой Бут опасный сверхпреступник, пообещав, как опытные каталы, продемонстрировать "неопровержимые доказательства". Но все мы помним: обещать - не значит жениться. Конечно все раскрылось, и тайцы заартачились отдавать Виктора "самому гуманному в мире суду" - Американскому. Но подданные дядюшки Сэма были настойчивыми: они заготовили кучу вариантов, согласно которому, Бута ликвидирует отряд чистильщиков из сверхсекретного отряда российских спецслужб. Якобы сей господин "слишком много знает". Впечатлительные тайцы поверили, нарядив Бута в броник и каску, естественно не забыв про тяжелые кандалы.

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Тем не менее, целых два года длилось слушание об его экстрадиции в США. И американцы добились своего: в итоге тайцы "сдались" и выдали его в США. В Штаты Бута вывез небольшой реактивный самолет, после чего приземлился на военной базе, где нашего гражданина уже ждал броневик как личный транспорт, и кавалькада из больших черных джипов, охраняемых полицейскими. В этот же день автомобильная колонна прибыла в Нью-Йорк на судилище.





Полицейский кортеж

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В американском суде против Виктора Бута выдвинули каскад обвинений: преступный сговор с целью убийства лиц, находящихся на госслужбе; преступный сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам и не менее подходящие под данную категории обвинения. Как вы понимаете, доказательная база легко рушилась при нормальных следственных мероприятиях, но правосудие сине-полосатых, естественно, не склонно было играть в "настоящую юриспруденцию". В суде дошло до смешного: все обвинение строилось на невинно произнесенной фразе во время тайской встречи. Виктор лишь сказал, что поддерживает движение народов за свое освобождение. Но пресса США умолчала о втором дне: все, что нужно было от российского гражданина, это "сделка", где Бут должен был оговорить себя, и дать "хоть что-нибудь" против своих деловых партнеров, политиков из России, в идеале Бут должен был выдать информацию на президента России.





Американцы не были бы американцами, если бы в обмен на "слив дезы", не помахали бы всяческими плюшками: такими как малюсенький срок в тюрьме и последующую безбедную жизнь для Бута и его семьи. И это не домыслы желтой прессы, а-ля "Экспресс-газета", а информация, озвученная женой ныне освобожденного Бута - Анны Бут. Дочери пары пообещали поступление в любой университет.

Само событие в штатах было в заголовке всех топовых изданий. С его именем начинались деловые встречи, даже если вы продавец хот-догов где-нибудь в пригороде Чикаго. Да чего греха таить, именно реальной основой для экранизации послужила история Виктора Бута, которого блестяще воплотил на экране талантливый, но ныне забытый Николас Кейдж. Кто хочет посмотреть - фильм называется "Оружейный барон".





Николас Кейдж в "Оружейном бароне"

Что и говорить, но в завесе домыслов и слухов, нашего человека не мог ожидать справедливый суд. Присяжные без раздумий вынесли обвинительный вердикт. Судье лишь осталось утвердить "это". Бута приговорили к 25 годам тюрьмы.

Такой знаковый персонаж, естественно, не мог быть помещен в стандартную тюрьму штата. Отбывать наказание его отправили спецтюрьму внутри тюрьмы - Communications Management Unit. В таких корпусах содержатся особо опасные преступники, осужденные по статьям со словом "терроризм". И на все США - у них лишь две таких блока: в Индиане и в Мэрион, в последней и вынужден был "обретаться" герой нашей статьи. Сама тюрьма - девятое кольцо ада.

Судите сами: раз в неделю ЗэКа может лишь раз позвонить родным (длительность - не более 15 минут). Говорить на русском - естественно нельзя. Сам разговор слушают "слухачи" - специальные агенты. "Свиданки" разрешены четыре раза в месяц, но только через бронированное стекло (как в американских фильмах) по телефону.

Среди "сокамерников" Бута был некий Фрэнсис Кокс, рассказывающий о тюремном быте заключенных. Обычно группировались по религиозному принципу: христиане с христианами, соответственно, иные религиозные группы общались только между собой. Бут даже участвовал в религиозном христианском кружке. Однажды во время заседания такого религиозного кружка напали фундаментальные экстремисты из одной исламской секты и чуть не обезглавили друга интервьюера стальной проволокой (прямо как в этой игре).

Но Бут смог "утихомирить" враждебный блок. По причине своего рождения и части жизни в Таджикистане. Соответственно знал традиции и "моральный кодекс" строителя ислама. За это его зауважали даже эти радикальные элементы.

Но нельзя думать что после вынесения приговора о Викторе Буте забыли на Родине. Все это время, практически 15 лет, по гласным и негласным каналам наши официальные лица и не очень старались договориться о свободе для нашего гражданина.





Бриттни Грайнер

И уже в середине лета пошли более предметные "торги", где американцы за Бута предлагали добавить к обмену помимо баскетболистки Бриттни Грайнер еще и разведчика Пола Уилана, выдававшего себя за "простого" морского пехотинца, зачем-то выучившего такой непростой русский язык, но пойманного с поличным при получении флешки. Флешки на которой вместо фотографий храмов и достопримечательностей города-героя Москвы была сверхсекретная информация.

Тем не менее обмен между враждующими странами состоялся и уже сейчас Виктор Бут находится дома. Ждем от него новых историй и вестей. И возможно мы вскоре узнаем кто на самом деле этот Виктор Бут. Вполне возможно что и самый настоящий разведчик, попавший в плен после хитроумной западни.

Ну и под "финальчик" нашей истории ответ на заманчивый заголовок, кем же был наш герой. Википедия говорит, что Бут имел опыт военной службы в звании офицера. А должность была военный переводчик. Что для людей непосвященных навевает скуку смертную. А для людей, не любящих фотографироваться (сами знаете почему) данная специальность ни что иное как прикрытие для кадровых разведчиков, и даже если это совсем не так, неспроста данной категории людей запрещено покидать Россию без соответствующего разрешения. Так что возможно Виктор Бут принадлежал к элите из элит - военной разведке России. Да и судите сами: стали бы за "простым" любителем авиаперевозок столько хлопотать.

Ну а лично для меня, без разницы кем был Виктор Бут - я рад, что Россия следует девизу: "своих не бросаем".



