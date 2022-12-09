Кем был на самом деле Виктор Бут
Сегодня состоялся долгожданный обмен гражданина России Виктора Бута на профессиональную спортсменку Бриттни Грайнер. "Сделка века" прошла не на Глиникском мосту, где обычно обменивали шпионов, а в знаменитом "хабе" Абу-Даби - местном аэропорту. На данный момент Бут уже в России.
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То что Бут не был простым человеком, по крайней мере для Американцев, показывает с какой дотошностью и усилиями была подготовлена операцию по его задержанию, больше похожая не на рутинные действия органов правопорядка, а на шпионский детектив голливудского разлива, в хорошем смысле этого слова. Дабы "достать" бывшего офицера, американцы нашли его хорошего знакомого англичанина Эндрю Смуляна. Этот совсем не "джентльмен" придумал историю о "нехлопотном дельце", для обсуждения деталей которого пригласил российского бизнесмена в Таиланд. В интересы Бута входили кроме того и авиаперевозки, поэтому он и заинтересовался, так как британец предлагал купить самолеты. Но по приезду его ждал не "денежный кейс" - а объятья сотрудников ФБР, не поленившихся по такому поводу смотаться в "командировочку" в жаркий Бангкок.
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Тайский спецназ
Для прикрытия сверхсекретной операции, тайскую полицию обманули, рассказав "cool story" о том, какой Бут опасный сверхпреступник, пообещав, как опытные каталы, продемонстрировать "неопровержимые доказательства". Но все мы помним: обещать - не значит жениться. Конечно все раскрылось, и тайцы заартачились отдавать Виктора "самому гуманному в мире суду" - Американскому. Но подданные дядюшки Сэма были настойчивыми: они заготовили кучу вариантов, согласно которому, Бута ликвидирует отряд чистильщиков из сверхсекретного отряда российских спецслужб. Якобы сей господин "слишком много знает". Впечатлительные тайцы поверили, нарядив Бута в броник и каску, естественно не забыв про тяжелые кандалы.
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Тем не менее, целых два года длилось слушание об его экстрадиции в США. И американцы добились своего: в итоге тайцы "сдались" и выдали его в США. В Штаты Бута вывез небольшой реактивный самолет, после чего приземлился на военной базе, где нашего гражданина уже ждал броневик как личный транспорт, и кавалькада из больших черных джипов, охраняемых полицейскими. В этот же день автомобильная колонна прибыла в Нью-Йорк на судилище.
Полицейский кортеж
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В американском суде против Виктора Бута выдвинули каскад обвинений: преступный сговор с целью убийства лиц, находящихся на госслужбе; преступный сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам и не менее подходящие под данную категории обвинения. Как вы понимаете, доказательная база легко рушилась при нормальных следственных мероприятиях, но правосудие сине-полосатых, естественно, не склонно было играть в "настоящую юриспруденцию". В суде дошло до смешного: все обвинение строилось на невинно произнесенной фразе во время тайской встречи. Виктор лишь сказал, что поддерживает движение народов за свое освобождение. Но пресса США умолчала о втором дне: все, что нужно было от российского гражданина, это "сделка", где Бут должен был оговорить себя, и дать "хоть что-нибудь" против своих деловых партнеров, политиков из России, в идеале Бут должен был выдать информацию на президента России.
Американцы не были бы американцами, если бы в обмен на "слив дезы", не помахали бы всяческими плюшками: такими как малюсенький срок в тюрьме и последующую безбедную жизнь для Бута и его семьи. И это не домыслы желтой прессы, а-ля "Экспресс-газета", а информация, озвученная женой ныне освобожденного Бута - Анны Бут. Дочери пары пообещали поступление в любой университет.
Само событие в штатах было в заголовке всех топовых изданий. С его именем начинались деловые встречи, даже если вы продавец хот-догов где-нибудь в пригороде Чикаго. Да чего греха таить, именно реальной основой для экранизации послужила история Виктора Бута, которого блестяще воплотил на экране талантливый, но ныне забытый Николас Кейдж. Кто хочет посмотреть - фильм называется "Оружейный барон".
Николас Кейдж в "Оружейном бароне"
Что и говорить, но в завесе домыслов и слухов, нашего человека не мог ожидать справедливый суд. Присяжные без раздумий вынесли обвинительный вердикт. Судье лишь осталось утвердить "это". Бута приговорили к 25 годам тюрьмы.
Такой знаковый персонаж, естественно, не мог быть помещен в стандартную тюрьму штата. Отбывать наказание его отправили спецтюрьму внутри тюрьмы - Communications Management Unit. В таких корпусах содержатся особо опасные преступники, осужденные по статьям со словом "терроризм". И на все США - у них лишь две таких блока: в Индиане и в Мэрион, в последней и вынужден был "обретаться" герой нашей статьи. Сама тюрьма - девятое кольцо ада.
Судите сами: раз в неделю ЗэКа может лишь раз позвонить родным (длительность - не более 15 минут). Говорить на русском - естественно нельзя. Сам разговор слушают "слухачи" - специальные агенты. "Свиданки" разрешены четыре раза в месяц, но только через бронированное стекло (как в американских фильмах) по телефону.
Среди "сокамерников" Бута был некий Фрэнсис Кокс, рассказывающий о тюремном быте заключенных. Обычно группировались по религиозному принципу: христиане с христианами, соответственно, иные религиозные группы общались только между собой. Бут даже участвовал в религиозном христианском кружке. Однажды во время заседания такого религиозного кружка напали фундаментальные экстремисты из одной исламской секты и чуть не обезглавили друга интервьюера стальной проволокой (прямо как в этой игре).
Но Бут смог "утихомирить" враждебный блок. По причине своего рождения и части жизни в Таджикистане. Соответственно знал традиции и "моральный кодекс" строителя ислама. За это его зауважали даже эти радикальные элементы.
Но нельзя думать что после вынесения приговора о Викторе Буте забыли на Родине. Все это время, практически 15 лет, по гласным и негласным каналам наши официальные лица и не очень старались договориться о свободе для нашего гражданина.
Бриттни Грайнер
И уже в середине лета пошли более предметные "торги", где американцы за Бута предлагали добавить к обмену помимо баскетболистки Бриттни Грайнер еще и разведчика Пола Уилана, выдававшего себя за "простого" морского пехотинца, зачем-то выучившего такой непростой русский язык, но пойманного с поличным при получении флешки. Флешки на которой вместо фотографий храмов и достопримечательностей города-героя Москвы была сверхсекретная информация.
Тем не менее обмен между враждующими странами состоялся и уже сейчас Виктор Бут находится дома. Ждем от него новых историй и вестей. И возможно мы вскоре узнаем кто на самом деле этот Виктор Бут. Вполне возможно что и самый настоящий разведчик, попавший в плен после хитроумной западни.
Ну и под "финальчик" нашей истории ответ на заманчивый заголовок, кем же был наш герой. Википедия говорит, что Бут имел опыт военной службы в звании офицера. А должность была военный переводчик. Что для людей непосвященных навевает скуку смертную. А для людей, не любящих фотографироваться (сами знаете почему) данная специальность ни что иное как прикрытие для кадровых разведчиков, и даже если это совсем не так, неспроста данной категории людей запрещено покидать Россию без соответствующего разрешения. Так что возможно Виктор Бут принадлежал к элите из элит - военной разведке России. Да и судите сами: стали бы за "простым" любителем авиаперевозок столько хлопотать.
Ну а лично для меня, без разницы кем был Виктор Бут - я рад, что Россия следует девизу: "своих не бросаем".
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