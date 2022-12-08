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Что думал ЕС, вводивший санкции, точнее максимальную цену на российскую нефть, мне не ведомо, но не прошло и недели, как санкции стали действовать в обратную сторону. И да, "наказывает" не Россия, но - Турция. Все дело в танкерах, пытающихся "пробиться" через турецкий пролив. Но из-за соответствующего бланка страховки нового образца Турция дала поворот от ворот. Но есть юридический нюанс: нефть в танкерах уже не является "русской" после оплаты - а она вся была выкуплена иностранцами-европейцами в большей части.

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И конечно в этой ситуации многое зависит "чудес". Вспомним 2014 год, когда Литва, пожелавшая избавиться от "тоталитарного газа", приобрела о Норвегии мобильное СПГ-хранилище, способное перемещаться по воде, с много претендующим именем "Независимость". Причем покупка плавучего терминала высшими должностными лицами страны выдавалась за рывок к настоящей демократии: еще бы, ведь "обещалось" покупать самый "свободный газ" прямиком из США. После чего газ стал поставляться из Северной Америки. Ну как "поставляться", все ведь в школе учились. И мы знаем, где та Америка, и где Россия. Расстояния несопоставимые. И для снижения логистической нагрузки США поступило "дуболомно", но эффективно: выкупало российский газ на "нейтралке", и по всем законам юриспруденции это уже самый что ни на есть американский газ "свободы". Так литовцы стали покупать тот же российский газ, но в три раза дороже. И все довольны.

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Плавучий СПГ-Терминал "Независимость"

И если где появляется "интересная схема", будьте уверенны - на Украине обязательно возьмут на вооружение. Все мы помним "словацкий газ" и "пенсильванский уголь".

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И смотря на все эти трансформации здравого смысла и чьей-то хитрости, мы и придем к так называемому "потолку цен", где 5% ценовых колебаний, согласно тому же санационному закону - это и есть пародия на санкции.

А теперь вернемся к "нашим танкерам". После как "нефтяные санкции" вступили в свою силу (5 декабря), одномоментно выросла цена страховки, и теперь если перевозимая нефть - российская, а в страховке цена на черное золото указана выше чем 60 долларов, то заход в порты Европы (и иные места) таким суднам заказан.

Турки словно "предчувствуя" что-то, еще в ноябре заявили, что без страховочного листа или его просрочки на "санкционную" нефть, судна с таким грузом через турецкие проливы пропускаться не будут.





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После чего, еще до наступления дедлайна 5 декабря за семь дней до означенного срока Турция застопорила движение танкеров. Скажу больше, даже если в "наливайках" нефть вовсе и не российская. Так корабли с казахской нефтью добавили в "стоп-лист", затребовав подтверждающие документы о происхождении нефти.

Дополнительную пикантность ситуации придает знание, что Турция не присоединилась к нефтяным санкциям против России, но "почему-то" принялась действовать как "цепной пес" согласно "каждой букве" закона о "потолке цен".

И еще штрих: турки признали документы российских страховщиков и как по мановению волшебной палочки пропускают корабли с российской же страховкой. Такой поток событий легко подтвердит капитан танкера из Новороссийска, получивший "добро" на движение через проливы.









А вот танкеры, "идущие" в Европу, пропускать отказалась. Хотя юридически нефть уже не российская, а итальянская и французская. Так как была выкуплена заранее до момента прохода кораблей через проливы.

Что делать владельцам кораблей, выяснить легко: или звать "перекупов", продавая нефть прямо в географических рамках Черного моря, или приобрести обновленные страховки. Но внимание. Правоустанавливающие документы нового образца можно купить только у России или Турции.

Скорее всего, ситуация с намеренным затором очень быстро разрешится. А с другой стороны Турция наглядно показала Европе, почем "фунт пороху".

То ли еще будет, когда Турция получит газовый хаб на своей территории, делающий Турцию "ключиком" к энергообеспечению надменных европейцев. Выльются все слезы за десятилетия унижений всей Европе за "вечное ожидание" на пороге вступления в такой желанный, но такой вечно далекий Европейский Союз для возжелавшей "Оттоманской империи".