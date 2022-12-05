Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему эмбарго в 60 долларов за барель - это лишь игра "на публику" и причем здесь Украина

Как Россия будет справляться с ограничением цены на свою нефть, установленным Европой
[ ] для раздела Блоги
5
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Сегодня "случилось" утро понедельника, новая неделя с начала тех "самых страшных санкций", после которых бюджет России и в частности, отечественная нефтяная отрасль, недополучат "триллионы" прибыли. Но так было указано "в планах" Европы. И вот наступило 5 декабря и... ничего не случилось. Рубль не обвалился, доллар как продавался в среднем по 62 рубля за одну условную единицу - так и продается, а так называемый индекс Мосбиржи даже немного подрос. Подросла и цена на нефтяную марку Brent, да и цена на газовом рынке Европы остается стабильно высокой в 1550 долларов за тысячу кубов. Как видите, все значимые рынки отреагировали вовсе чем никак на "манипуляции" с потолком цен на нефть.

реклама


Источник фото: gordonua.com

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом


   Как и понятно было ранее, "шахматные ходы" ЕС никого не удивили, а если быть точнее - их никто и не заметил. Потому что лидеры ЕС так, "на всякий случай", оставили себе любимым многочисленные лазейки.

  • Раз в полмесяца "потолок цен" будет пересматриваться
  • Назначенная цена будет лишь (в примерных цифрах) на 5% меньше от цены, установленной рынком
  • По заявлению российских топ-чиновников, Россия попросту откажется поставлять нефть странам, решившим поиграться в "заградительный отряд". 

реклама


Кроме того, наша страна не будет просто так брать и смотреть на "сговор капиталистов" (вот тебе и свободный рынок). С интернет-площадок начинают "просачиваться" новости о создании Россией своего собственного танкерного флота от слова "много". К тому же ой как удачно нам решила "подыграть" организация ОПЕК+ пускай не уменьшив квоты, но все-таки сохранив сниженные объемы добычи черного золота. 


Источник фото: bbc.com

реклама


   Все это делает новость о "потолке цен" - неприятной, но не катастрофической. 

   Тут следует сделать небольшое отступление. "По своему обыкновению", наша нефтяная отрасль была тесно направлена на Европейский рынок. И "добрые" европейцы просто взяли да прибрали активы "Лукойла", точнее могут забрать себе как "неустойку". Но например есть у этой нефтяной компании активы в Болгарии. Это Бургасский нефтехимический комбинат, который создает чуть ли не 10% всего ВВП этой южной страны. Кроме того, с помощью этого "маленького заводика" нефть может политься "маленькой рекой" в тот самый ЕС.  


реклама

Источник фото: vedomosti.ru

НПЗ Лукойла в Европе

   Но не единым Лукойлом как говорится, свой "свечной заводик" имеется и у "Роснефти", да не где-нибудь, а в экономическом флагмане Европы - Германии, входящий в топ3 по объемам переработки черного золота. Да, немцы в лице государства могут наложить лапу на этот лакомый актив, но спрашивается, а откуда тогда нефтеперерабатывающий завод возьмет нефть под свои нужды. Поэтому осторожные немцы не спешат делать первый шаг и наблюдают за той же Болгарией, как она "выкрутится" из подобной ситуации. 

   Другие же нефтяные флагманы России - "Татнефть" и "Газпромнефть" совсем не должны пострадать от "новой экономической политики" Европейского Союза - так как их продукция, в основном, ориентирована на внутренний рынок России. 


Источник фото: sudostroenie.info


   Самая же главная сложность возникает в массированном переключении "нефтяных потоков" в Восточный макрорегион. Здесь главная сложность у отечественных акул "нефтяного бизнеса" - это слабо развитый танкерный флот и возросший прайс за страховку перевозимой нефти. Кроме того, резко выросла цена и на фрахт: подскочив ровно на 50%. Теперь фрахт танкера из Балтийского моря до берегов Индии будет стоить около 15 000 000 долларов. Правда тут можно сделать "обходной маневр" - попросить помощи у союзников. Например, у того же Ирана. И да - для европейцев тут тоже "вилка": дорого возить нефть будет не только для России, а для всех стран. Цена за нефть начнет кусаться даже для стран и слухом не слышавших о каких-то там "ценовых потолках".

   Но тем временем ЕС готовит "очередной удар": так называемый 9-ый пакет санкций. Который скорее всего, будет - как напугать ежа голыми ягодичными мышцами. Ну вы поняли...

   А теперь про ту самую Украину. Как мы "понимаем", весь этот потолок цен на российскую нефть продвигается под соусом помощи "братской" Украине. "Забывая" сообщить последней, что в случае "дефицита" нефти все эти санкции аукнутся самой Украине.

   Поясняю. Так Сергей Куюн - директор украинского консалтингового агентства, которого трудно обвинить в любви к России, сообщил, что введенный потолок цен на российскую нефть может оставить саму Украину без дизельного топлива. И это зимой. Когда поврежденные ТЭЦ и прочие ТЭС не могут обеспечить украинцев теплом и электричеством. Что тогда делать, а нужно брать и использовать дизельные генераторы, которые в свою очередь питаются от того самого дизельного топлива. 


Источник фото: de-ussr.com


   Тем самым "стреляя" по России - "умные" европейцы перво-наперво попали в Украину, которая первой и "глотнет" нефтяную "перемогу". Как тот прав был премьер-министр Денис Шмыгаль, запретивший вывозить обыкновенные дрова за рубеж...



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

санкциии потолок цен на нефть санкционная война лукойл
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
63
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
89
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
36
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6

Интересные материалы

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
22 ноября 2022 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
150
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
8
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
7
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
6
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
3
Зарубежные специалисты определили лучший робот-пылесос 2022 года
+
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
9
Radeon RX 7900 XTX станет самой дорогой видеокартой AMD – в Китае цены доходят до $1850
28
Какую видеокарту купить, если у вас есть 40 тысяч рублей и желание играть во все игры даже в 2К
15
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
14
В Совете Федерации призвали «не надеяться» на нехватку боеприпасов у России
27
GeForce RTX 3060 8 ГБ на 35% медленнее оригинальной карты RTX 3060 с 12 ГБ памяти
15
Пентагон "выкатил" новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider
9
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
20
Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
17
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
46
Произошла новая масштабная утечка данных – она касается сотрудников магазина DNS
8
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
117
В интернете появились предложения редчайшей MSI RTX 3070 GODZILLA
2
Доллар продолжает терять долю в мировых расчётах, снизившись за 2022 год с 58% до 38%
8

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
59
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
25
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
79
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
49
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
27
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
42
Как современные технологии влияют на каждого из нас
12
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
12
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
52

Сейчас обсуждают

Александр
15:26
Что такое мова? Вымерший язык? Так на фига мне его учить, я не археолог.)))
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Житель Эрэфистана
15:19
Видимо, мамаша твоя в комнату зашла. Щас будет тебя с ложечки кормить за Путина, за Сечина...
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Кружит голову мимоза
15:19
спс
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
dimkahon
15:18
Проделана просто титаническая работа. Мое почтение!!!
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
concombreaulait
15:18
А сайты могут входить в Goblins Mode?
"Режим Гоблина" - слово 2022 года по мнению Оксфордского Университета
Михаил Авраменко
15:18
А зачем и кому нужна и интересна целостность инфраструктуры Окраины? США? Европе? Не смеши мои тапочки. Окраину используют лишь в качестве враждебного России проекта и не более. Никого из западных "др...
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
Саша Смирнов
15:18
статья пропитана насквозь пессимизмом))
Radeon RX 7900 XTX продемонстрировала разочаровывающую скорость – у AMD проблемы с драйверами
Vorvort
15:16
Bloomfield (lga1366) была отличная платформа. Можно было проапгрейдить ее серверным железом. Просидел на i7 930 7 лет, лишь в последний год перед продажей процессора стало не хватать, был загружен на ...
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
Кружит голову мимоза
15:13
тебе кругом инвалиды мерещатся, он писал "индивид" а не инвалид
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
blue blood
15:11
Чё та тут свининой смердит, аж глаза слезятся.
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем