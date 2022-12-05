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Сегодня "случилось" утро понедельника, новая неделя с начала тех "самых страшных санкций", после которых бюджет России и в частности, отечественная нефтяная отрасль, недополучат "триллионы" прибыли. Но так было указано "в планах" Европы. И вот наступило 5 декабря и... ничего не случилось. Рубль не обвалился, доллар как продавался в среднем по 62 рубля за одну условную единицу - так и продается, а так называемый индекс Мосбиржи даже немного подрос. Подросла и цена на нефтяную марку Brent, да и цена на газовом рынке Европы остается стабильно высокой в 1550 долларов за тысячу кубов. Как видите, все значимые рынки отреагировали вовсе чем никак на "манипуляции" с потолком цен на нефть.

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Как и понятно было ранее, "шахматные ходы" ЕС никого не удивили, а если быть точнее - их никто и не заметил. Потому что лидеры ЕС так, "на всякий случай", оставили себе любимым многочисленные лазейки.

Раз в полмесяца "потолок цен" будет пересматриваться

Назначенная цена будет лишь (в примерных цифрах) на 5% меньше от цены, установленной рынком

По заявлению российских топ-чиновников, Россия попросту откажется поставлять нефть странам, решившим поиграться в "заградительный отряд".

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Кроме того, наша страна не будет просто так брать и смотреть на "сговор капиталистов" (вот тебе и свободный рынок). С интернет-площадок начинают "просачиваться" новости о создании Россией своего собственного танкерного флота от слова "много". К тому же ой как удачно нам решила "подыграть" организация ОПЕК+ пускай не уменьшив квоты, но все-таки сохранив сниженные объемы добычи черного золота.





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Все это делает новость о "потолке цен" - неприятной, но не катастрофической.

Тут следует сделать небольшое отступление. "По своему обыкновению", наша нефтяная отрасль была тесно направлена на Европейский рынок. И "добрые" европейцы просто взяли да прибрали активы "Лукойла", точнее могут забрать себе как "неустойку". Но например есть у этой нефтяной компании активы в Болгарии. Это Бургасский нефтехимический комбинат, который создает чуть ли не 10% всего ВВП этой южной страны. Кроме того, с помощью этого "маленького заводика" нефть может политься "маленькой рекой" в тот самый ЕС.





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НПЗ Лукойла в Европе

Но не единым Лукойлом как говорится, свой "свечной заводик" имеется и у "Роснефти", да не где-нибудь, а в экономическом флагмане Европы - Германии, входящий в топ3 по объемам переработки черного золота. Да, немцы в лице государства могут наложить лапу на этот лакомый актив, но спрашивается, а откуда тогда нефтеперерабатывающий завод возьмет нефть под свои нужды. Поэтому осторожные немцы не спешат делать первый шаг и наблюдают за той же Болгарией, как она "выкрутится" из подобной ситуации.

Другие же нефтяные флагманы России - "Татнефть" и "Газпромнефть" совсем не должны пострадать от "новой экономической политики" Европейского Союза - так как их продукция, в основном, ориентирована на внутренний рынок России.









Самая же главная сложность возникает в массированном переключении "нефтяных потоков" в Восточный макрорегион. Здесь главная сложность у отечественных акул "нефтяного бизнеса" - это слабо развитый танкерный флот и возросший прайс за страховку перевозимой нефти. Кроме того, резко выросла цена и на фрахт: подскочив ровно на 50%. Теперь фрахт танкера из Балтийского моря до берегов Индии будет стоить около 15 000 000 долларов. Правда тут можно сделать "обходной маневр" - попросить помощи у союзников. Например, у того же Ирана. И да - для европейцев тут тоже "вилка": дорого возить нефть будет не только для России, а для всех стран. Цена за нефть начнет кусаться даже для стран и слухом не слышавших о каких-то там "ценовых потолках".

Но тем временем ЕС готовит "очередной удар": так называемый 9-ый пакет санкций. Который скорее всего, будет - как напугать ежа голыми ягодичными мышцами. Ну вы поняли...

А теперь про ту самую Украину. Как мы "понимаем", весь этот потолок цен на российскую нефть продвигается под соусом помощи "братской" Украине. "Забывая" сообщить последней, что в случае "дефицита" нефти все эти санкции аукнутся самой Украине.

Поясняю. Так Сергей Куюн - директор украинского консалтингового агентства, которого трудно обвинить в любви к России, сообщил, что введенный потолок цен на российскую нефть может оставить саму Украину без дизельного топлива. И это зимой. Когда поврежденные ТЭЦ и прочие ТЭС не могут обеспечить украинцев теплом и электричеством. Что тогда делать, а нужно брать и использовать дизельные генераторы, которые в свою очередь питаются от того самого дизельного топлива.









Тем самым "стреляя" по России - "умные" европейцы перво-наперво попали в Украину, которая первой и "глотнет" нефтяную "перемогу". Как тот прав был премьер-министр Денис Шмыгаль, запретивший вывозить обыкновенные дрова за рубеж...







