Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Институт мировых ресурсов рекомендует есть не более двух мясных гамбургеров в неделю
Ведь в современных условиях производство мяса обходится слишком дорого нашей истощенной Голубой планете
рекомендации
<b>Рухнула цена 3090 Ti</b> - разбивай копилку (с)
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

   Кто как борется за наше "счастливое будущее": кто-то донашивает одежду до дыр и заплаток, кто-то отказывается от бумажных чеков, а кто-то, как "герой" нашей новости, предлагает "меньше кушать", в частности - мяса. Что ж, интересный ход...

реклама

   Так одна небезызвестная организация "Институт мировых ресурсов", опубликовала сводку, с анализами и выкладками по поводу мер, направленных для изменения текущего подхода к глобальному потеплению и климатическому коллапсу. Всего было выбрано 40 "путей-направлений", которые ну ни разу не обнадеживают. Даже в самом идеальном варианте нашему миру - "все"... Но попытка, как говорится - не пытка. Что мы еще можем сделать, так это "поработать" с мясом, точнее с его потреблением... 


Источник фото: chefrestoran.ru


   А пока перейдем на другой "уровень". Все высокие слова и мечты о полном отказе от ископаемого топлива и его полновесной заменой на зеленую энергетику на сегодня - "мифы Древнего Египта" и точка. Да что там говорить-писать, если некоторые страны ввиду бешеного ценника за электроэнергию отказываются это элетрокаров и прочих тесл. А европейцы, у которых хранилища заполнены на 92%, в тихом отчаянии жгут обычный мусор, стыдливо закрывая глаза на громкие воззвания по поводу кратного сокращения вредных выбросов. 

   И возвращаясь к нашим "коровкам": "вина" современных фермеров и корпораций в том, что "генерация" мяса происходит в условиях обилия ресурсов. Причина все та же - люди любят мясо, много мяса. А если его перестать есть в ошеломляющих количествах, то какой-то шанс дожить до "прекрасного далека" сохраняется. 

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
<b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3080 за 60 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

   Так вот основная мысль этой новости: согласно расчетам "Института мировых ресурсов", съедая не более двух мясных гамбургеров в неделю, у планеты Земля есть все шансы снизить экологическую нагрузку, а еще лучше - перейти на овощные салатики...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экология #зеленая повестка #институт мировых ресурсов #мясоеды-враги
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Из-за энергетического кризиса замерзающая Европа может лишиться лесов
Ихтиологи считают, что некоторые крупные виды рыб используют кожу акул вместо скраба
Европа запретит продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
22
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
Россия готовится к ядерной атаке - Украина способна применить "грязную" ядерную бомбу
32
Видеокарты китайского бренда Afox замечены в DNS
47
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
104
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
6
Крупнейший китайский производитель памяти YMTC попросил американских сотрудников покинуть компанию
1
Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
12
Ученые создали уникальный металлополимер, свойства которого "пока не удаётся объяснить"
1
Запущена основная сеть очередной замены Ethereum — бирж пока нет, но пулы уже есть
6
HTC представила в России дешёвый смартфон Wildfire E Plus с 2 Гб памяти
1
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
14
Процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 7000 теперь продаются с большими скидками в западных магазинах
41
В App Store появилась реклама азартных игр – многие разработчики приложений этим возмущены
1
В Telegram начали продавать никнеймы: за @bank просят более 6 млн рублей
1
Какую видеокарту купить, если у вас пустые карманы, большие амбиции и хочется играть
21
Илон Маск объявил себя главой Twitter и пришёл в офис компании с раковиной в руках
11
Ученые рассмотрели планету, вращающуюся вокруг Красного карлика, и попытались найти на ней жизнь
+
Пользователям Google Chrome под управлением Windows 7 или 8.1 скоро потребуется найти более новую ОС
8
Как сэкономить 90 000 рублей на покупке видеокарты – ищем адекватную замену GeForce RTX 4090
7

Популярные статьи

Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
141
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
40
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
58
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
25
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
47
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
24
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
52
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
3
Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики
+

Сейчас обсуждают

Зю
22:00
европка уже на насекомых перешла — самая русофобная стряпня, оказывается
Институт мировых ресурсов рекомендует есть не более двух мясных гамбургеров в неделю
beltar
21:59
В каждое свинское окно по герани.
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
beltar
21:58
Утверждать, что "герань" сравнима по эффективности с "калибром" - это слишком громко, боеголовка на "калибре" мощнее, и летит он быстрее в 4-5 раз. Для зенитных систем, вроде, "тунгуски" и "панциря" ...
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
ахахаxа
21:58
европейцам говорят через раз есть,раз нищие времяна там настают
Институт мировых ресурсов рекомендует есть не более двух мясных гамбургеров в неделю
Тема Круглов
21:54
Дед таблетки забыл сьесть
Запущена основная сеть очередной замены Ethereum — бирж пока нет, но пулы уже есть
Тема Круглов
21:52
Потом соберет тех лохов которые на снижение поставили и вверх пойдет, потом опять вниз. И что?
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
Тема Круглов
21:49
Ты все поставил на понижение?
Биткоин снова пошёл ко дну и может пробить отметку в $19 000 уже в начале ноября
Павел Иванов
21:45
Ты перепутал, моя страна Россия, а не Украина, просто тут не все фашизмом болеют, как ты. Но в Гааге будут разные мнения выслушиваться. И России тоже дадут высказаться. Так что можешь не переживать по...
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Алексей Румянцев
21:41
эти поборы много лет назад ввели, ну кроме маркировке которую несколько лет назад ввели и если смотреть по магниту то рост цен не виден, а так да с февраля прыгнули и где-то в апреле снизились, а на н...
Intel уже выпустила для стороннего клиента образцы продукции, изготовленные по технологии 18A
beltar
21:40
Хочешь желудь, свинка?
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем