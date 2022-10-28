Ведь в современных условиях производство мяса обходится слишком дорого нашей истощенной Голубой планете

Кто как борется за наше "счастливое будущее": кто-то донашивает одежду до дыр и заплаток, кто-то отказывается от бумажных чеков, а кто-то, как "герой" нашей новости, предлагает "меньше кушать", в частности - мяса. Что ж, интересный ход...

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Так одна небезызвестная организация "Институт мировых ресурсов", опубликовала сводку, с анализами и выкладками по поводу мер, направленных для изменения текущего подхода к глобальному потеплению и климатическому коллапсу. Всего было выбрано 40 "путей-направлений", которые ну ни разу не обнадеживают. Даже в самом идеальном варианте нашему миру - "все"... Но попытка, как говорится - не пытка. Что мы еще можем сделать, так это "поработать" с мясом, точнее с его потреблением...









А пока перейдем на другой "уровень". Все высокие слова и мечты о полном отказе от ископаемого топлива и его полновесной заменой на зеленую энергетику на сегодня - "мифы Древнего Египта" и точка. Да что там говорить-писать, если некоторые страны ввиду бешеного ценника за электроэнергию отказываются это элетрокаров и прочих тесл. А европейцы, у которых хранилища заполнены на 92%, в тихом отчаянии жгут обычный мусор, стыдливо закрывая глаза на громкие воззвания по поводу кратного сокращения вредных выбросов.

И возвращаясь к нашим "коровкам": "вина" современных фермеров и корпораций в том, что "генерация" мяса происходит в условиях обилия ресурсов. Причина все та же - люди любят мясо, много мяса. А если его перестать есть в ошеломляющих количествах, то какой-то шанс дожить до "прекрасного далека" сохраняется.

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Так вот основная мысль этой новости: согласно расчетам "Института мировых ресурсов", съедая не более двух мясных гамбургеров в неделю, у планеты Земля есть все шансы снизить экологическую нагрузку, а еще лучше - перейти на овощные салатики...