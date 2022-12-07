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Что такое демагогия, помимо "святой" и "самой демократичной" Америки, не хуже последней может объяснить Европейский Союз, точнее его законодательный орган - Европарламент, который ввиду подорожавшего топлива и остальных ресурсов решил "подогреть" свое население шокирующей новостью: теперь согласно резолюции этого органа Россия из авторитарной и "непрозрачной" превратилась в страну - спонсора терроризма. Каких таких террористов Россия поддерживает - неблагоразумные европейцы умышленно промолчали. Как говорится, понты дороже денег. А деньги - пыль...

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Европарламент





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Предыстория. В конце осени, в аккурат к католическому рождеству, Европарламент расщедрился на заявление-подарок, признав Россию за спонсора террористов. И практически прошли те самые 30 дней, в ходе которых можно сделать выводы, что же изменилось для нас с вами. Не забегая далеко вперед, отвечу - для граждан Российской Федерации ничего не изменилось. Декларации такие декларации - что ими, как туалетной бумагой, можно в эпоху нужды поджигать костры, дабы как-то погреться без дорогостоящего газа. И действительно, почему только Европейский Союз "спохватился" наречь Россию спонсором сами знаете чего, почему нет других таких дураков в общем-то нашем безумном мире. Разбираемся вместе.









Что такое резолюция, понятно стало еще выше, это та же самая декларация. И можно ли ее бояться - вопрос больно риторический. Даже сами европейские политики в своем лице не представляют, что после объявления "почетного звания" должно произойти. Какие угрожающие действия словами, точнее делами нужно "наслать" на Россию в очередной раз. Но в попытках "подстелить соломку" юристы из Европарламента задумались о рекультивации специальной правовой базы. Проще говоря с заумного чиновничьего языка на нормальный русский, если какое-то государство "обзывается" спонсором терроризма, то против такого "отступника" вступают ужасающие ограничения. Но тут есть один такой небольшой "маленький нюансик": как же назвать то, что сделали с начала февраля европейские политики в сторону России... И по правде говоря этих санкций уже столько, что даже юристы из того самого Европарламента не смогут их перечислить во всем объеме - уж больно их много. И да, "на подходе" очередной девятый пакет санкций против России. И по большому секрету вам скажу - генерация новых санкционных мыслей продвигается очень туго. Где есть хороший пример: сложности "творческого" плана, похожие на "планирование" сюжета для 9-го сезона телевизионного сериала, когда свежие и интересные мысли были потрачены на выпуски первых сезонов, а вот к 9-му сезону все "гениальные ходы" испарились. Так и здесь.

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Ходячие мертвецы "подсдулись" к финальному сезону





Второе. Ведь что такое серьезные последствия, с которыми от слова "никак" не стыкуется текущее взаимодействие между Россией и ЕС. Тут я говорю о дипломатических связях. Возьмем для примера 2012 год, когда тот же Европарламент по такому же механизму признал Сирию страной, спонсирующей терроризм. Сразу после этого последовали правоприменительные действия, в ходе которых стран-Члены ЕС, просто взяли и без всяких экивоков и прочих "скидок" разорвали дипломатические сношения с официальными властями Сирии. Что довольно-таки логично. Но теперь после стольких серьезностей информация только для смеха: после февральских событий дипломатические отношения с Россией разорвала лишь одинокая Микронезия. Кто-нибудь из вас найдет это островное государство на карте. Я вот точно нет...

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Микронезия





Такими вот "позерскими" жестами высшие чиновники Евросоюза превращают свои документы в обыкновенную "туалетную" бумагу, годящуюся разве что для коротания времени во время затрудненного процесса дефекации. Серьезно.

А теперь посмотрим на страну, которая собрала все сливки после 24 февраля. Я говорю про США. Те же Американцы при всей своей огромной "любви" (как пела раньше Земфира) к России, как к экзистенциальному врагу, просто не взяли и не назначили Россию виновником всех бед. Ведь Россия не подходит под американское определение сторонницы терроризма в любой своей ипостаси. То есть опять с "высокого" дипломатического на обыкновенный понятный язык: американцы дали понять глупой Европе, как они действительно ценят свои нормативные акты и их юридическую силу.









И как бы не шутил раньше Задорнов, Американцы вовсе не тупые. Эти ребята отдают себе отчет хотя бы на пару шагов вперед в исторической перспективе. Ведь в том, в чем Европа обвиняет Россию, все то же самое делала Америка и неоднократно. Меняла границы независимых государств, разрушала города, наносила массированные удары по критической инфраструктуре (в том числе энергетической), поддерживала угодных и свергала "неугодных" властителей.

Если надеть "очки", то во всех этих пространных формулировках весьма отчетливо "угадываются" Сербия с Косово, Судан с Южным Суданом; Мосул - который США превратили в "концентратор" пыли. Ну а "шутки" в поддержку диктатора, где обвиняя Россию в поддержке Асада - это ли не то же самое, что поддерживать монархии Залива, или это другое...





Пейзаж Мосула, разбомбленного США





Поэтому видящие дальше своего носа США ничего не делают просто так, все продиктовано защитой своих интересов. И посмотрите теперь на Европу, таскающую каштаны из огня вместо ухмыляющихся США.

Теперь мы понимаем кто дурак с этим глупым "законом" про "назначение" виновного в спонсорстве терроризма.