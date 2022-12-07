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Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма

Спойлер: продуманные США ничего подобного не сделали и скорее всего - не сделают
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   Что такое демагогия, помимо "святой" и "самой демократичной" Америки, не хуже последней может объяснить Европейский Союз, точнее его законодательный орган - Европарламент, который ввиду подорожавшего топлива и остальных ресурсов решил "подогреть" свое население шокирующей новостью: теперь согласно резолюции этого органа Россия из авторитарной и "непрозрачной" превратилась в страну - спонсора терроризма. Каких таких террористов Россия поддерживает - неблагоразумные европейцы умышленно промолчали. Как говорится, понты дороже денег. А деньги - пыль...

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Источник фото: dw.com

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Европарламент


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    Предыстория. В конце осени, в аккурат к католическому рождеству, Европарламент расщедрился на заявление-подарок, признав Россию за спонсора террористов. И практически прошли те самые 30 дней, в ходе которых можно сделать выводы, что же изменилось для нас с вами. Не забегая далеко вперед, отвечу - для граждан Российской Федерации ничего не изменилось. Декларации такие декларации - что ими, как туалетной бумагой, можно в эпоху нужды поджигать костры, дабы как-то погреться без дорогостоящего газа. И действительно, почему только Европейский Союз "спохватился" наречь Россию спонсором сами знаете чего, почему нет других таких дураков в общем-то нашем безумном мире. Разбираемся вместе. 


Источник фото: memepedia.ru


  •     Что такое резолюция, понятно стало еще выше, это та же самая декларация. И можно ли ее бояться - вопрос больно риторический. Даже сами европейские политики в своем лице не представляют, что после объявления "почетного звания" должно произойти. Какие угрожающие действия словами, точнее делами нужно "наслать" на Россию в очередной раз. Но в попытках "подстелить соломку" юристы из Европарламента задумались о рекультивации специальной правовой базы. Проще говоря с заумного чиновничьего языка на нормальный русский, если какое-то государство "обзывается" спонсором терроризма, то против такого "отступника" вступают ужасающие ограничения. Но тут есть один такой небольшой "маленький нюансик": как же назвать то, что сделали с начала февраля европейские политики в сторону России... И по правде говоря этих санкций уже столько, что даже юристы из того самого Европарламента не смогут их перечислить во всем объеме - уж больно их много. И да, "на подходе" очередной девятый пакет санкций против России. И по большому секрету вам скажу - генерация новых санкционных мыслей продвигается очень туго. Где есть хороший пример: сложности "творческого" плана, похожие на "планирование" сюжета для 9-го сезона телевизионного сериала, когда свежие и интересные мысли были потрачены на выпуски первых сезонов, а вот к 9-му сезону все "гениальные ходы" испарились. Так и здесь.  

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Источник фото: data-vyhoda.com

Ходячие мертвецы "подсдулись" к финальному сезону


  •    Второе. Ведь что такое серьезные последствия, с которыми от слова "никак" не стыкуется текущее взаимодействие между Россией и ЕС. Тут я говорю о дипломатических связях. Возьмем для примера 2012 год, когда тот же Европарламент по такому же механизму признал Сирию страной, спонсирующей терроризм. Сразу после этого последовали правоприменительные действия, в ходе которых стран-Члены ЕС, просто взяли и без всяких экивоков и прочих "скидок" разорвали дипломатические сношения с официальными властями Сирии. Что довольно-таки логично. Но теперь после стольких серьезностей информация только для смеха: после февральских событий дипломатические отношения с Россией разорвала лишь одинокая Микронезия. Кто-нибудь из вас найдет это островное государство на карте. Я вот точно нет...

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Источник фото: meteorologiaenred.com

Микронезия


   Такими вот "позерскими" жестами высшие чиновники Евросоюза превращают свои документы в обыкновенную "туалетную" бумагу, годящуюся разве что для коротания времени во время затрудненного процесса дефекации. Серьезно. 

   А теперь посмотрим на страну, которая собрала все сливки после 24 февраля. Я говорю про США. Те же Американцы при всей своей огромной "любви" (как пела раньше Земфира) к России, как к экзистенциальному врагу, просто не взяли и не назначили Россию виновником всех бед. Ведь Россия не подходит под американское определение сторонницы терроризма в любой своей ипостаси. То есть опять с "высокого" дипломатического на обыкновенный понятный язык: американцы дали понять глупой Европе, как они действительно ценят свои нормативные акты и их юридическую силу. 


Источник фото: m.business-gazeta.ru


   И как бы не шутил раньше Задорнов, Американцы вовсе не тупые. Эти ребята отдают себе отчет хотя бы на пару шагов вперед в исторической перспективе. Ведь в том, в чем Европа обвиняет Россию, все то же самое делала Америка и неоднократно. Меняла границы независимых государств, разрушала города, наносила массированные удары по критической инфраструктуре (в том числе энергетической), поддерживала угодных и свергала "неугодных" властителей.  

  Если надеть "очки", то во всех этих пространных формулировках весьма отчетливо "угадываются" Сербия с Косово, Судан с Южным Суданом; Мосул - который США превратили в "концентратор" пыли. Ну а "шутки" в поддержку диктатора, где обвиняя Россию в поддержке Асада - это ли не то же самое, что поддерживать монархии Залива, или это другое... 


Источник фото: ria.ru

Пейзаж Мосула, разбомбленного США


   Поэтому видящие дальше своего носа США ничего не делают просто так, все продиктовано защитой своих интересов. И посмотрите теперь на Европу, таскающую каштаны из огня вместо ухмыляющихся США. 

   Теперь мы понимаем кто дурак с этим глупым "законом" про "назначение" виновного в спонсорстве терроризма. 

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