Совсем нерадостные новости приходят из Европы. Прямо так скажем - совсем неновогодние. В Брюсселе высшие евробюрократы ой чего удумали. Согласно их новой резолюции - РФ могут объявить "террористическим государством". Но резолюция лишь фикция - без одобрения на заседании Европарламента. Соответствующее заседание соберется в Страсбурге в конце ноября.
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По словам Дельфина Коларда, Россия может быть признана государством, поддерживающим терроризм, в плане проведения массированных атак на гражданские объекты Украины.
Но мы можем "выдохнуть": как писалось выше, резолюция Европарламента хоть с голосованием, хоть без - просто "филькина грамота", не имеющая никакой юридической силы и последствий.
От себя: советую так называемым высоким господам из Европы приехать в Шебекино (40-тысячный городок рядом с государственной границей России и Украины) и пожить нам неделю. И чур не прятаться в подвалах от каждодневных обстрелов ВСУ. Вчера там была тяжело ранена девушка-подросток. И пусть после этого "расскажут" нам про террористическое государство в Киеве. А мы послушаем...