То что на Украине "все в порядке" и с электричеством и с теплом - знают не только лишь все. И именно поэтому украинским гражданам "не рекомендовано" на зимний период покидать территорию страны. Сами понимаете - процветающий край с богатыми залежами ресурсов, в том числе и дров, которые с сегодняшнего дня запрещено экспортировать в столь славно переживший подрыв Северных потоков Европейский Союз. Именно последнему стало так хорошо, что приходится теперь в гигантских объемах покупать сжиженный газ, который только по спецпредложению для ближайших союзников продается по превышающей в четыре раза внутриамериканские цены. Как говорится, Америке ничего не жалко для Европы, особенно сверхдорогого газа...
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Сегодня Денис Шмыгаль, между прочим одно из высших должностных лиц Украины, сделал предложение, от которого невозможно отказаться. А именно, опубликовал запрет вывоза дров с территории страны. С единственной целью - для накопления оных в пространстве страны. Ибо русские ракеты, которые кончились, и которые хоть и закончились, сбиваются практически в полном объеме (если это так, то отчего большинство ГЭС, ТЕЦ поражены и не функционируют), повредили критическую энергетическую инфраструктуру Украины в пределах 50%. Поэтому всей страны так стали нужны дрова.