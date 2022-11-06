Курьезная видеозапись уже мигом завирусилась по российским телеграм-каналам

Мал да удал. Именно эти слова на текущий момент посвящены ударному дрону малого класса - Ланцету. Тем более в крайнюю неделю применения этого барражирующего боеприпаса пошли массовые видеоподтверждения. Некоторые из которых, кроме как военным курьезом, и не назовешь. Так в первую неделю ноября в глобальной паутине засветилось видео, полученное из украинских источников, на котором российский дрон "Ланцет" беззастенчиво уничтожает зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Причем "мякотка" видео в том, что оператор с корреспондентом в кадре хотели запечатлеть "на пленку" как комплекс "что-нибудь" собьет. Но вышло, как вы понимаете с точностью наоборот, Да, все правильно, как в том меме, где не зенитный комплекс сбивает воздушную цель, а воздушная цель сбивает зенитный комплекс. Таки да, спикировавший Ланцет уничтожил украинскую Стрелу.

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И "немножко" фактов в ленту: "излюбленными" целями Ланцетов являются гаубицы "три топора" - М777, американские же САУ и немецкие Panzerhaubitze 2000.

На данный момент известно о двух модификациях Ланцетов: просто "Ланцет" (Изделие-51) с БЧ 3 килограмма, а его "старший брат", он же Ланцет-3 (Изделие-52), который несет в себе уже 5-килограммый боевой заряд.

Вот и само видео:

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Момент попадания