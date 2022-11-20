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У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты

От "плана Путина" до "помощи" Ирана и Северной Кореи. И конечно же, не обошлось без экзотических версий от политиков Украины
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   Известная газета Америки - The New York Times, попыталась найти ответ на вопрос: когда склады с российскими ракетами "опустеют" после массированных атак на объекты украинской инфраструктуры. О подобном неминуемом сценарии без устали напоминали многочисленные западные "эксперты" и политики с Украины. Но известная истина о "неблагодарности" прогнозов снова восторжествовала: широкомасштабные удары продолжаются и не думают заканчиваться. Газета привела четыре вероятных "почему".

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   Еще во вторник согласно подсчетам аналитиков, был совершен самый масштабный вылет 96 ракет за всю историю СВО. Что в корне разнится с представлениями, продвигаемыми официальными украинскими лицами в течение многих месяцев, будто бы арсеналы Москвы пусты.


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Источник: klymenko-time.comВоздушная тревога на Украине на 15 ноября

   Так гражданский министр обороны от Украины - Алексей Резников, в прошлом месяце продвигал установку, де, мол Российская Федерация практически опустошила свои "артиллерийские погреба" до донышка. Где привел такие цифры: довоенный запас ракет пуст на 70%, большую часть которых армия России потратила на массированные обстрелы во вторник. Где главную часть крылатого "возмездия" составляли "Калибры", "Искандеры" и ракеты, запускаемые со стратегических бомбардировщиков. Из закрытых источников Резников предоставил такую информацию: к началу октября Россия располагала 609 ракетами выше приведенных типов. 

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Источник фото: pikabu.ruсверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносецТу-160

   В свою очередь, разведчики Министерства обороны Великобритании предоставили информацию, что масштабные пуски ракет заметно уменьшили запасы этого передового оружия с большим запасом дальности. Результатом чего может стать ограниченность России поражать в самом недалеком будущем иные военные цели.

   Вторят им и в Америке, где по сообщениям представителей Пентагона, у Кремля еще весной начались проблемы с наличием достаточного количества высокоточных "крылатых питомцев".

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   И тут обозреватели газеты New York Times решили поставить под сомнение громкие слова западных исследователей всех рангов и категорий, и найти ответы самостоятельно на животрепещущий вопрос: как же Россия тогда все еще может проводить массированные ракетные атаки хоть "каждый день". И у любопытных и всезнающих журналистов теперь есть четыре версии для вас. 


Источник фото: manas.news


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Первая версия: "северокорейская и иранская"

   Американские исследователи предположили, что Россия имеет каналы поставок с Ирана и КНДР. И это сообщение не какого-нибудь негласного источника информации, а многозвездного генерала, по совместительству - Министра Обороны США Ллойда Остина. К тому же Герани, донельзя похожие на иранских "Шахидов" - следовательно, если Иран поставил свои современные беспилотники, то что ему мешает поставить и свои ракеты. Обе подсанкционных страны отрицают любые поставки.


Источник фото: bbc.comпереговоры между Владимиром Путиным и Ким Чн Ыном в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский

Версия вторая:мобилизационная 

   Тут не пришлось никого "обвинять", кроме пожалуй самой России. Которая на самом деле заметно нарастила производство "крылатых дланей". Намеком на это служит октябрьское выступление Владимира Путина о мерах по наращиванию продукции ВПК, необходимой для победы в СВО.

   "Подверсия" этого типа утверждает, что помимо возросшего объема производимых ракетных вооружений, Россия успела накопить комплекты чипов и раздобыть технологии, особенно необходимые для производства высокоточных "хищниц". Кроме того, через третьи страны, важные микрочипы поставляются в Россию. Нашумевшая история про холодильники и микроволновки - как раз про это. 


Источник фото: trendovichok.blogspot.com


Версия третья: удивительная

   Высшие чиновники Украины считают, что в России вместо "обычных ракет" в качестве ракет атаки используют зенитные ракеты ПВО. Каноничный пример - "С-300". Которая стала использоваться довольно-таки активно после "якобы" окончательного истощения запасов высокоточных современных ракет. А еще очень удобно "списывать" свои провалы, когда разгонные блоки ракет, а то и сами ракеты ВСУ падают на дома украинских граждан. "Естественно", это же злые русские в порыве отчаянья лупят зенитными ракетами прямо по домам через всю линию фронта. Какие, спрашивается еще, вам нужны доказательства...


Четвертая версия: запасливая

    Согласно финальной версии, Россия "распечатала кубышку" ракет, предназначенных для войны против НАТО. Тем более, эту версию сложно опровергнуть, потому что опять-таки, злые русские ну никак не хотят пускать западные инспекции на свои склады военного имущества, в частности - ракетные ангары. 


Источник фото: rg.ruНосители высокоточных ракет России

   Подытожим: у Русских не могут закончиться ракеты или остановиться массированные ракетные налеты, они, как в известном анекдоте про ремонт, могут только прекратиться по достижении целей или мирных переговоров. А мы, прекрасно помним, что Зеленский ну никак не хочет решать все миром...

   


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калибр new york times искандер х-101 x-555 российские ракеты закончатся россия и украина
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