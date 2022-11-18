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Тот самый Авангард из "мультика" встал на боевое дежурство в ракетные войска
Впервые о ракетном комплексе, способном лететь на гиперзвуковой скорости, сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.
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   Пускай наши дроны стратегического звена только в технических чертежах и проектных институтах "пылятся", наши ракеты давно не предмет злободневных "мультиков". Сегодня поступила информация, что отечественные РВСН начали очередной этап обновления своего ракетного вооружения. В Ясненском боевом соединении в одном из полков поставили гиперзвуковые ракеты "Авангард".

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   Данную новость прокомментировало Минобороны РФ, заявив что ракеты уже устанавливается в пусковые установки в шахтах. С каждой новой ракетой несоизмеримо повышая оборонные возможности нашей страны. 


Источник фото: hi-news.ru"Авангард" стал самым быстрым летательным "аппаратом" в истории

   И в эти заявления министерства обороны веришь, ведь Авангард - это та самая ракета стратегических сил страны, с ядерным зарядом между прочим. Способная на многое...  

   Для справки: боевой блок "Авангарда" обладает скоростью, примерно равной чуть больше 31 тыс. км/ч, способный перемещаться по высотному курсу для противоракетного маневрирования. Разумеется таким "выкрутасам", на данный момент, ни одна ПВО противостоять не способна.

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#ракеты россии #ракета авангард #рвсн #стратегические ядерные силы
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