Пускай наши дроны стратегического звена только в технических чертежах и проектных институтах "пылятся", наши ракеты давно не предмет злободневных "мультиков". Сегодня поступила информация, что отечественные РВСН начали очередной этап обновления своего ракетного вооружения. В Ясненском боевом соединении в одном из полков поставили гиперзвуковые ракеты "Авангард".
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Данную новость прокомментировало Минобороны РФ, заявив что ракеты уже устанавливается в пусковые установки в шахтах. С каждой новой ракетой несоизмеримо повышая оборонные возможности нашей страны.
И в эти заявления министерства обороны веришь, ведь Авангард - это та самая ракета стратегических сил страны, с ядерным зарядом между прочим. Способная на многое...
Для справки: боевой блок "Авангарда" обладает скоростью, примерно равной чуть больше 31 тыс. км/ч, способный перемещаться по высотному курсу для противоракетного маневрирования. Разумеется таким "выкрутасам", на данный момент, ни одна ПВО противостоять не способна.