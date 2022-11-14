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Кто вместо Трампа может повести республиканцев "в битву" за кресло президента США в 2024 году

Открою небольшую тайну: этого человека "вывел в свет" сам Дональд Трамп, и этот же человек может поставить крест на президентских амбициях самого чудаковатого президента США
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   Как писал ранее, всяческие предсказания - дело крайне неблагодарное и безнадежное. Можно "угадать" будет ли завтра снег или дождь, но нельзя угадать - кто победит в ходе выборов в Сенат в текущем году в США. Хотя более свежие данные говорят пускай о не уверенной, но все-таки стабильной победе демократов, а тем временем в стане республиканцев пока пусть не очень громко, но тем не менее довольно-таки заметно, идут закулисные разговоры как де "жить дальше" и кто должен возглавить "поход" за уютным президентским креслом в Белом доме. 

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Источник фото: Google

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   Финализируя (точные данные будут только в декабре после "битвы" за Джорджию) текущие результаты выборов, Палата представителей, скорее всего, "останется" за республиканцами, то есть получат свое прогнозируемое большинство, а вот с Сенатом все очень "однозначно" - демократы не сдали "ни пяди" уютных "парламентских кресел", это в свою очередь спрогнозировало нездоровое шатание-болтание в стане прямых конкурентов - республиканцев. Последние стали "роптать" на Дональда Трампа, де чье ранее казавшиеся незыблемым лидерство, стало подвергаться "нападкам" и сомненьям: а тот ли лидер нужен "слонам"; да и уже надо "готовиться" к 2024 году, кто-то должен "биться" с Байденом или его возможным приемником. Благо, запрос на нового лидера есть, как и сам потенциальный "вожак".

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   Речь идет о губернаторе Флориды - Роне Десантисе. 


Источник фото: interfax.ru


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   Прогнозы прогнозами, но на самом деле республиканцы показали все на что "способны", и их результат пускай не поражение, но и не победа. А таких "побед" могут не простить текущему лидеру партии - Дональду Трампу. Где последний скорее всего уже в ближайший вторник объявит о намерении баллотироваться на президентскую должность через год. И тут "порылась собака", где Трамп уж очень как "виновен", хотя бы тем, что он сам в себе "просто вынос мозга": никогда ранее не было подобного политика в более чем за двухсотлетнюю историю государственности США. Его политическая позиция, а также громкие лозунги, вызывают битвы "не на жизнь, а на смерть" даже не в стане демократов, а в своих же стройных рядах сторонников - республиканцев, где не все "готовы" принять догмы трампизма на безоговорочную веру. Уж слишком смелые эти "красные линии"... Но вся проблема в том, что нет никого кроме Трампа, способного сплотить теряющих позиции республиканцев и показать, где раки зимуют всему миру и в частности, "обнаглевшим" демократам, точнее не было до недавнего времени. Но сейчас республиканцы воодушевлены, пускай не своим шатким положением в Сенате, но появлением на горизонте потенциального второго лидера (первый - Трамп, но это пока) своей партии. 


Источник фото: regnum.ru


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   Но проблема несколько глубже, Трамп если не породил, то дал название такому явлению - как трампизм, который сложно описать парой емких фраз. И в свою очередь, "перестроившему" Республиканскую партию по своему "образцу", где новоявленные лидеры превращаются вместо респектабельных политиков, с высокой степенью уважения как к своим оппонентам, так и к принятию своих собственных промахов - превращаются в озлобленных нарциссов, способных в угоду своему эго - "попрать" границы всей "политической кухни" США. Посмотрите во что "превратил" Трамп итоги выборов 2030 года, где в Капитолии произошла чуть ли не революция. И очень внимательный читатель заметит очень убедительное сходство с украинской политикой, в особенности непризнанием победы прямого конкурента. Чего только стоит третий неконституционный тур во время борьбы Ющенко и Януковича...


Источник фото: rossaprimavera.ru


   А теперь к собственно "герою", которого вынужден бояться сам Трамп. И вы конечно же сильно удивитесь, что ближайшего конкурента на следующих внутрипартийных праймериз старина Дональд Фреддович "выпестовал" собственноручно. Речь идет о губернаторе Флориды, который смог "отстоять" свое переизбрание повторно. Это, как говорит нам википедия - Рон Десантис...

   К слову о Роне. Этот юный господин смотрится довольно выигрышно на фоне дряхлеющего чуть ли не по минутам и вечно попадающего в забавные ситуации "старины" без всяких кавычек - Джо Байдена. Да и сам "сэр" Трамп в свои 76 лет кажется больше похож на эксцентричного дедушку, годящегося разве что для развлечения своих маленьких внуков, чем для руководителя единственного гегемона в этом неспокойном мире. Но проблема в том - что так не думает сам Трамп... И вот на фоне взбалмошного дедушки Дональда, Рон Десантис мужчина в самом расцвете сил, как сказал бы "наш" Карлсон. 

   Продолжение следует...

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дональд трамп президентские выборы в сша в 2024 году
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