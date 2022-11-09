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К вечернему часу поступают предварительные итоги выборов в Конгресс (палата представителей переизбирается в полном составе, сенат - частично) На которых также предварительно побеждают республиканцы. И конечно же, демократы не спешат сдаваться, подключая "высокие технологии", но не твиттер, потому что он - "наш", а "внезапные" поломки подсчитывающих машин, которые "по странному стечению обстоятельств", начинают ломаться в штатах, совершенно нелояльных к "ослам". Но то такое...

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Не будем забегать вперед, но победа республиканцев сильно осложнит жизнь байденовской администрации. Но сейчас вернемся "к нам". В России принято считать что нужно "болеть" за победу республиканцев, а на Украине же "топят" за победу демократов. Мол, в первом случае, республиканцы возьмут да прекратят финансировать копателей черного моря и прорабов "строительства" египетских пирамид. А при победе демократических сил - "спонсорство" ВСУ потечет рекой, шириной с могучий Днепр.

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Разбиваем первый вывод почти железобетонным аргументом: много ли победа "нашего" Трампа помогла России... Уж прости Владимир Вольфович, но твой прогноз по поводу нашего агента "там" - с треском провалился. Именно агент "рыжий" ввел карающие санкции против иностранных кораблей, участвующих в строительстве Северного потока-2 уже канувшего в небытие. Да и в целом, отношения между странами ни на йоту не улучшились.









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А теперь перейдем к "вечным оппонентам" - демократам. Именно при Обаме между Москвой и Вашингтоном что-то стало "теплеть". И в то же время посмотрим как при тех же демократах, в "доску свой", президент Афганистана улепетывал на "голубом вертолете" (между делом не забыв превратить "царскую казну"). Так что украинцам не стоит сильно надеяться на "ослов".

А теперь посмотрим что же объединяет "вечных противников". Обе стороны (республиканцы и демократы) одинаково смотрят на земной шар и страны его населяющие. Он для них - большой вкусный "пирог". Пирог, который ни с кем делить не собираются. Точнее дойная корова. И да, там "за кулисами" все те же кланы, что и сто лет назад (автор наврал - вот те самые "рептилоиды" и члены "черепа и кости"). А перед нами маячат "петрушки". Отличие же лишь в применяемых методах контроля своих "заокеанских холопов". Но стратегические цели, повторюсь, у обеих партий - идентичны до неприличия.





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Но шесть лет назад воду в вашингтонском болоте "взбаламутил" Трамп, но случайного выскочку через четыре года убрали, забыв про все правила "приличий", в наглую сфабриковав итоги выборов. Ах да, воевать любят что те, что другие. При Билле "Мониковиче" свергли Саддама Хусейна, виновного лишь, что в его стране было много нефти. А спустя некоторое время республиканец Буш решил повторить "опыт" Советской армии и "поперся" в Афганистан. Так какие же отличия, господа, между "непримиримыми" партиями вы видите...









Но вернемся на миг к "ненашему" агенту Дональду Фредовичу, который оседлал кресло вашингтонского олимпа, водрузившись на него из "ниоткуда". Шутка ли, ведь он первый президент Америки, не занимавший до своего избрания ни единого поста в качестве государственного чиновника или военного. И как в хорошем голливудском кино, Трампу "помогли" плохие русские хакеры, вот взяв и вмешавшись через портал российских Госуслуг. Но кроме шуток, именно при Трампе начался черед манипуляций с общественным мнением США, когда победы якобы одерживались с помощью мифических манипуляций и фильсификаций. Да-да. Тот самый знаменитый мем про это.









Что может быть





Велик шанс, что в Америке начнется внутренняя грызня, которая может выплеснуться на улицы. Тем более уходящий год принес немало "приятных сюрпризов" разозленным американцам: тут тебе и рекордная инфляция, рост цен на топливо (а все мы знаем как для американцев это важно), а вместо того, чтобы поддерживать сограждан, дедушка поддерживает заокеанскую Украину (которую 90% жителей США даже не найдут на карте), что для эгоцентристов-американцев - просто неприемлемо до безобразия.

Будем реалистами - СВО ослабила Россию. А что ослабляет нашу страну - то Америке во благо. Будут ли от такого инструмента отступать умные американцы, ответ вы знаете сами. Но опять же, в попытке набрать "баллов" перед грядущими президентскими выборами 2024 года, республиканцы могут "учинить" разбор полетов по поводу "нецелевого" расхода средств американских налогоплательщиков. Не на коррупцию ли и продажных чиновников на Украине уходят налоги американских граждан с подачи демократов у власти. Вот возникающий вопрос у избирателей. А коррупцию уж очень не любят в Штатах...









А теперь "выжимка": если элиты США выберут так называемый "внешний трек" - то поддержка Украины будет продолжаться (в среднесрочный период), если же победившая власть сосредоточится на "внутреннем кейсе" - то ждем кучу "офигительных историй" про откаты-распилы и коррупцию в высших кругах, и конкретно на Украине. Соответственно, поддержка Украины ослабнет. Если не прекратится.

Ждем один-два месяца. Пока ничего же не поменяется.

* Важнейшее примечание: моя аналитика, как и аналитика подобных "гуру" (без разницы какого масштаба, даже тех что в телевизоре) - это всегда пальцем в небо. И это утверждение верно на 99,99% Кто будет утверждать иное - просто глупец ;)