Байден - как много в этом звуке... Лучше и не скажешь. На днях, точнее сегодня, прошли опросы по поводу поддержки Президента США обычными жителями Америки. И никого скорее всего не удивлю, но Джо Джозефович дико "потерял". В этом можно наглядно убедиться, лишь кинув беглый взгляд на "карту поддержки". Где "холодные цвета" - это поддержка президента (голубой и синий), "нейтральные" (желтый) - не определились, а "теплые" (от коричневого до розового) - категорически против.
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- Палата представителей будет "взята республиканцами". "Слоны" возьмут чуть больше 50% мандатов. У демократов практически нет шансов, лишь за исключением "синих штатов" - Калифорнии, штата "большого яблока" и прочих оплотов "залужной" демократии. Всего 7 штатов, включая Гавайи.
- Сенат. Тут чуть иначе, но республиканцы прибавят совсем немножко, но этого хватит, чтобы захватить долгожданное большинство.
И заимеем совсем нежизнерадостную картину: но не для республиканцев разумеется. Так Байден может потерять поддержку так называемого большинства в обеих частях Конгресса. И...
Если эти прогнозы сбудутся и республиканцы получат большинство, то для дедушки будет все очень плохо. С подачи Трампа слоны попробуют "отыграться" за все: за испорченный последний год Дональда, где он подвергся унизительному импичменту, за украденную победу в ходе новых выборов. Так что да, все моет случиться...
А что касаемо Украины - она как была пешкой для "залужинцев", так и останется, но поддержка, скорее всего, не ослабнет. Ведь Украина лишь инструмент для ослабления России и Европы, и пока у нее это получается на отлично...