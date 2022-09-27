Что бывает, когда ты пляшешь под чужую дудку и думаешь как стрекоза из басни незабвенного Крылова, нам наглядно покажет текущая зима. А вот Германии придется начинать читать российскую литературную классику: ведь зачем строить газовый трубопровод, когда ты сам заявляешь, что тебе достаточно зеленой энергетики. Но видимо политики Германии так громко об этом кричали, что кто-то там наверху прислушался и осуществил тайную мечту, приведя пока еще непонятным образом в негодность Северный поток-2.
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Как сообщает "на местах" Морская служба Дании, "газовая струя" была замечена около береговой линии острова Борнхольм, то есть в территориальных водах Дании. Всем сознательным капитанам кораблей строго рекомендуемо обплывать предполагаемое место прорыва.
"Угадать сложно", а кто это сделал, но заокеанский дядюшка счастливо улыбается. Судите сами: потенциальный запуск ниток - большой удар по зависимости Европы от поставок американского же СПГ. Да и немцы как-то подозрительно стали митинговать "с просьбами" запустить второй поток.
Правда голову дальше ломать не нужно, но кажется ЕС еще на шаг ближе к дровам, и побоюсь сказать - к кострам. Ведь кто-то должен объяснить простому бюргеру и манерному месье, почему они замерзают и начинают напевать: "Зима-холода, одинокие дома..."