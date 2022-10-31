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Твиттер разблокировал профиль Канье Уэста, забаненного ранее за нарушение правил
Проще говоря, репер, второе имя которому - "скандал", вытащил "счастливый билетик", ведь он дружен с Илоном Маском
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   Что такое демократия, нам "ненавязчиво" решил напомнить Илон Маск, а точнее его "новая игрушка" - социальная сеть твиттер. Ведь оказывается, при данном виде политической системы, чуть раньше, до "большой сделки", словосочетание "свобода мыслей и самовыражения" было лишь фикцией в этой ну очень популярной площадке. И Маск решил "зажечь"...

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   После увольнения всех топ-менеджеров компании (твиттера), звездный бизнесмен, недолго думая, расправился и с "отделом цензуры", отправив всех "на улицу". Ну а после случилось "удивительное": к своим владельцам вернулись аккаунты бывшего президента США - Дональда Трампа и репера Канье Уэста (ныне известного как "Йе").

Источник фото: Global Look Press

   К слову о последнем: известный многочисленными скандалами и необдуманными словами хип-хоп исполнитель получил бан на неопределенный срок за чистокровное разжигание ненависти. В последствии Канье всячески отрицал сказанное собой, сообщив после бана "совсем другую версию".

   Виноват ли был "Йе" - конечно виноват, но сказав бы нечто подобное против России, его бы точно сделали "иконой". И Канье можно похвалить хотя бы за то, что он не идет "на поводу" текущей западной повестки и отстаивает общечеловеческие ценности (инцидент с высказываниями в твиттере не в счет, здесь Канье здорово ошибся). 

   Ну и мое большое спасибо Илону Эррловичу за троллинг и хорошее чувство справедливости.

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#илон маск #твиттер #канье уэст
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