Что такое демократия, нам "ненавязчиво" решил напомнить Илон Маск, а точнее его "новая игрушка" - социальная сеть твиттер. Ведь оказывается, при данном виде политической системы, чуть раньше, до "большой сделки", словосочетание "свобода мыслей и самовыражения" было лишь фикцией в этой ну очень популярной площадке. И Маск решил "зажечь"...
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После увольнения всех топ-менеджеров компании (твиттера), звездный бизнесмен, недолго думая, расправился и с "отделом цензуры", отправив всех "на улицу". Ну а после случилось "удивительное": к своим владельцам вернулись аккаунты бывшего президента США - Дональда Трампа и репера Канье Уэста (ныне известного как "Йе").
К слову о последнем: известный многочисленными скандалами и необдуманными словами хип-хоп исполнитель получил бан на неопределенный срок за чистокровное разжигание ненависти. В последствии Канье всячески отрицал сказанное собой, сообщив после бана "совсем другую версию".
Виноват ли был "Йе" - конечно виноват, но сказав бы нечто подобное против России, его бы точно сделали "иконой". И Канье можно похвалить хотя бы за то, что он не идет "на поводу" текущей западной повестки и отстаивает общечеловеческие ценности (инцидент с высказываниями в твиттере не в счет, здесь Канье здорово ошибся).
Ну и мое большое спасибо Илону Эррловичу за троллинг и хорошее чувство справедливости.