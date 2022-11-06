Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

США направили военные самолеты в сторону Ирана после данных о готовящемся нападении

По данным разведки, угроза нависла над Эр-Риядом после получения каскада разведывательных данных
[ ] для раздела Блоги
7
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming дешевле 50 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Пока весь мир с содроганием сердца следит за российскими ракетами, способными аж, в количестве одной штуки уничтожить три объекта в трех различных областях Украины, и чтобы вы ничего не думали плохого о психическом здоровье автора, подобные данные об таких супер-пупер российских ракетах огласили сами власти Украины. На другой половине земного шара происходит не менее напряженное событие, в потенциале могущее привести к завязыванию еще одного узла горячего противостояния. Речь идет о нагнетании, создаваемым США в канун выборов в Конгресс. Ведь дедушка Байден "не справляется" и шаг за шагом теряет свой рейтинг (на данный момент он меньше 40% одобрения), а вслед за своим лидером проседает рейтинг и демократической партии США. Но речь сейчас не об этом.

реклама


Источник фото: funik.ru

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде


   Так Центральное командование США отрядило боевые самолеты в направлении Исламской республики (Ирана) после изучения информации о готовящимся нападении на ближневосточное королевство - если быть совсем точным, то под угрозой - Саудовская монархия. Правда битва, в потенциале развернувшаяся между этими двумя региональными лидерами может быть проведена согласно веянию современных "трендов", где на поле боя встретятся не регулярные армии, а вполне себе прокси-формирования. За примерами таких боестолкновений далеко ходить не надо - это войны в Сирии и войны Йемене, где во втором случае кочевые племена хуситов вполне себе уверенно "надирают зад" кадровой армии и даже общесаудовской коалиции. 

реклама


Источник фото: eadaily.com


   Так Центральное командование Вооруженных сил США (далее СЕНТКОМ), контролирующее по своему "боевому уставу" помимо Европы и регион ближнего Востока, направило на боевое патрулирование самолеты, располагающиеся в одной из стран Персидского залива. Согласно разведывательным данным, Иран подготовил полноценные ракетные атаки, предварительно "перегрузив" ПВО ближневосточной монархии многочисленным роем беспилотников-камикадзе. На текущий час вооруженные силы США и сама королевская армия уже "подняты в ружье", точнее в состояние повышенной боеготовности. 

реклама


Источник фото: mk.ru


   Но правда в том, что излишне впечатлительным и накручивающим себя до одурения неравнодушным гражданам пока рано беспокоиться и впадать в необратимую панику по причине... по причине лишь намерения "спроецировать" силу с ее визуальной ограниченной демонстрацией. Да и надо напомнить "возомнившим о себе невесть что" ближневосточным союзникам о "нерушимости американо-саудовской дружбы". И да, если бы не Америка, то неизвестно бы сколько долго просуществовало королевство Саудов, ведь между Ираном и ближневосточной монархией стоят неразрешимые конфессиональные противоречия, усугубляющиеся борьбой за региональное лидерство между странами. 

реклама

   На данный момент в ближневосточном регионе базируется солидный ударный кулак, состоящий из большой воздушной группировки, лидером которой без обиняков можно назвать знаменитый F-22. Правда на вопрос журналистов The Washington Post, с какой конкретно воздушной базы взлетели самолеты, официальный представитель командования Джо Буччио ответить не смог. 


Источник фото: cursorinfo.co.il


   Ну и как писал выше, на самом деле это не признаки проявления заботы о "братьях меньших", а больше попытка вдохнуть "нотки любви" между стремительно ухудшающимися отношениями меж двух стран. И еще бы, после знаменательного решения организации ОПЕК+ сократить добычу нефти, дедушка из-за моря-окияна сильно расстроился, заокеанские "подданные" которого сильно обозлились из-за стремительно подорожавшего топлива. А как мы знаем, американец без машины - не американец. Но разумеется, "в слух" о настоящей причине вражды меж Байденом и наследным принцем ибн Салманом объявлено не было. 

   На текущий момент на территории крошечной Саудовской монархии находится порядка 2,5 тысячи американских вояк, ведущих неприкрытые разведывательные мероприятия (что естественно сильно напрягает Иран) и меж проведением которых тренируют откровенно плохо воюющую армию Саудов. Но конфликт конфликтом между США и Саудовской Аравией, а вот продавать оружие Америка платежеспособному клиенту "не забывает". Так армия королевства состоит практически на 75% из американских вооружений. 


Источник фото: parstoday.com


   Ну и наконец, перейдем к третьей стороне ближневосточного "треугольника" - Ирану. Официальное лицо которого, дипломат Насер Канани, 4 дня назад заявил о полной непричастности к потенциальному нападению на задрожавшее королевство Саудов. Назвав приписываемую подготовку - чистыми фантазиями и поводом для нагнетания истерии в соседних ближневосточных странах.

   Также недавно известное новостное агентство, ссылаясь на свой источник информации в стане Совета национальной безопасности США, заявило что властные кабинеты Белого дома встревожены угрозами в сторону Саудовской Аравии. И угрозы "происходят" с иранской стороны. Правда помимо тревоги Белый дом выразил намерение безотлагательно "сделать больно" подсанкционному Ирану, если тот "рыпнется".


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.6 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки

Теги

иран сша и иран the washington post тасс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
85
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
24

Интересные материалы

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
26 октября 2022 85

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
16
800 танков Т-62 будут модернизированы и первые уже отправлены в зону СВО
66
Магазины РФ скинули цены на видеокарты за GeForce RTX 3060 Ti просят меньше, чем за GeForce RTX 3060
17
8 пусковых установок NASAMS уже на пути на Украину и прибудут в ближайшее время
19
KFC уходит их России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
35
Композитор Modern Warfare 2 уходит из команды: саундтрек не будет опубликован
+
Стоимость компьютерных комплектующих в России достигла минимума за 4 месяца
12
Криптозима завершилась – Биткоин пошёл вверх, а Киты наращивают инвестиции в цифровое золото
5
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
113
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
111
Два героя в мрачном мире: авторы Evil West показали кооперативный режим прохождения
+
США утвердили пакет военной помощи на 400$ миллионов для Украины: тысячи дронов и танки
16
318 тысяч человек - добровольцев и мобилизованных пополнили армию России
4
Боевой вертолёт США Black Hawk выполнил две полноценные миссии в автономном режиме
1
CNN - на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за остановки финансирования
21
Ланцеты стали новой угрозой для сил ВСУ на линии фронта
2
Сложность добычи LTC обновляет исторический максимум
1
Проблемы с RTX 4090 усугубляются - по сообщениям, родной 16-контактный разъем также плавится
60
Diablo 4 рассчитан на тысячи часов геймплея
3
Видеокарты AMD серии Radeon RX 7900 штатно оснащаются датчиком для определения температуры окружающего воздуха
14

Популярные статьи

Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России
49
Куда переходить с Binance в случае закрытия биржи в России
17
Аналитика рынка криптовалют — когда закончится криптозима
18
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
116
New Hellraiser (ужасный ужас)
8
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
36
У россиян появилась проблема с геолокацией по GPS, разберёмся в её причинах
71
NVIDIA GeForce RTX 4090, переходники и плавящиеся разъемы питания – разбираемся в ситуации
35
США направили военные самолеты в сторону Ирана после данных о готовящемся нападении
7

Сейчас обсуждают

Вася Сеновал
00:00
у тебя уже есть тело за 7 тыр
В Одессе прошло голосование по памятнику Екатерине II - люди за демонтаж
REY_B_
23:57
Ну представьте картинку.. Ваш сосед в своей квартире, прямо на своём подоконнике, насилует свою малолетнюю дочку. Ваши действия? - Мои просты! Я понимаю, что грубый пример привёл... Но хохлы разве с ...
Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
VseUmrem
23:55
Чужое громко сказано, так то наше родное все вплоть до Карпат как бы, причем исконно где хохлов и не было никогда.
Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
Alex Naz
23:53
И такими темпами Украинцы могут отаться не только без территории, но и без истории... Вот простой пример, как внешняя сила, сделав майдан и поставив горстку марионеток к рулю, убеждает простых людей ч...
Цены на процессоры AMD резко пошли вниз – в США Ryzen 5 3600 + материнская плата стоит 8000р
il-nul il-nul
23:49
Никак не пойму, бидона притащили к власти на самых "честных" выборах через кладбищенских избирателей, а тут не смогли нарисовать рейтинг красивый. Если собрать всех мертвых с позапрошлого века, можно ...
Рейтинг Байдена упал до 40%, помимо этого, жителей США волнует психическое здоровье президента
il-nul il-nul
23:45
Зная про упоротость и упертость майнеров (судя по небомбящим комментариям в темах), они таки купят эту лопату, чтобы копать те самые 6 руб )
По статистике Nicehash доходность GeForce RTX 4090 составляет лишь 6 руб в сутки
impulse
23:45
Страдают здесь потомки тех, кто более ста лет назад угробил и похоронил Российскую Империю, а потом угробил и похоронил СССР. Запомните, именно вы в 2014 своей тупой агрессией и стремлением уничтожить...
В Одессе прошло голосование по памятнику Екатерине II - люди за демонтаж
il-nul il-nul
23:42
Опасна тем, что придется задушить ленивую задницу российской оборонки и снова напросится в Кубу в гости, со своими игрушками
США спешно завозят в Европу новые термоядерные бомбы В61-12 – чем опасна для РФ новая боеголовка
アンドレイ 惣右介
23:41
Я себе в германии за 100 евро купил nhd15s chromax black, не понимаю почему в России он стоит под 10
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
Евгений Пономарев
23:41
А чем думал презик-клоун, когда русских обьявил врагом? Его клип в латексе в 2012 выдаёт его натуру.
Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем