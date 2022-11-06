США направили военные самолеты в сторону Ирана после данных о готовящемся нападении
Пока весь мир с содроганием сердца следит за российскими ракетами, способными аж, в количестве одной штуки уничтожить три объекта в трех различных областях Украины, и чтобы вы ничего не думали плохого о психическом здоровье автора, подобные данные об таких супер-пупер российских ракетах огласили сами власти Украины. На другой половине земного шара происходит не менее напряженное событие, в потенциале могущее привести к завязыванию еще одного узла горячего противостояния. Речь идет о нагнетании, создаваемым США в канун выборов в Конгресс. Ведь дедушка Байден "не справляется" и шаг за шагом теряет свой рейтинг (на данный момент он меньше 40% одобрения), а вслед за своим лидером проседает рейтинг и демократической партии США. Но речь сейчас не об этом.
реклама
Так Центральное командование США отрядило боевые самолеты в направлении Исламской республики (Ирана) после изучения информации о готовящимся нападении на ближневосточное королевство - если быть совсем точным, то под угрозой - Саудовская монархия. Правда битва, в потенциале развернувшаяся между этими двумя региональными лидерами может быть проведена согласно веянию современных "трендов", где на поле боя встретятся не регулярные армии, а вполне себе прокси-формирования. За примерами таких боестолкновений далеко ходить не надо - это войны в Сирии и войны Йемене, где во втором случае кочевые племена хуситов вполне себе уверенно "надирают зад" кадровой армии и даже общесаудовской коалиции.
реклама
Так Центральное командование Вооруженных сил США (далее СЕНТКОМ), контролирующее по своему "боевому уставу" помимо Европы и регион ближнего Востока, направило на боевое патрулирование самолеты, располагающиеся в одной из стран Персидского залива. Согласно разведывательным данным, Иран подготовил полноценные ракетные атаки, предварительно "перегрузив" ПВО ближневосточной монархии многочисленным роем беспилотников-камикадзе. На текущий час вооруженные силы США и сама королевская армия уже "подняты в ружье", точнее в состояние повышенной боеготовности.
реклама
Но правда в том, что излишне впечатлительным и накручивающим себя до одурения неравнодушным гражданам пока рано беспокоиться и впадать в необратимую панику по причине... по причине лишь намерения "спроецировать" силу с ее визуальной ограниченной демонстрацией. Да и надо напомнить "возомнившим о себе невесть что" ближневосточным союзникам о "нерушимости американо-саудовской дружбы". И да, если бы не Америка, то неизвестно бы сколько долго просуществовало королевство Саудов, ведь между Ираном и ближневосточной монархией стоят неразрешимые конфессиональные противоречия, усугубляющиеся борьбой за региональное лидерство между странами.
реклама
На данный момент в ближневосточном регионе базируется солидный ударный кулак, состоящий из большой воздушной группировки, лидером которой без обиняков можно назвать знаменитый F-22. Правда на вопрос журналистов The Washington Post, с какой конкретно воздушной базы взлетели самолеты, официальный представитель командования Джо Буччио ответить не смог.
Ну и как писал выше, на самом деле это не признаки проявления заботы о "братьях меньших", а больше попытка вдохнуть "нотки любви" между стремительно ухудшающимися отношениями меж двух стран. И еще бы, после знаменательного решения организации ОПЕК+ сократить добычу нефти, дедушка из-за моря-окияна сильно расстроился, заокеанские "подданные" которого сильно обозлились из-за стремительно подорожавшего топлива. А как мы знаем, американец без машины - не американец. Но разумеется, "в слух" о настоящей причине вражды меж Байденом и наследным принцем ибн Салманом объявлено не было.
На текущий момент на территории крошечной Саудовской монархии находится порядка 2,5 тысячи американских вояк, ведущих неприкрытые разведывательные мероприятия (что естественно сильно напрягает Иран) и меж проведением которых тренируют откровенно плохо воюющую армию Саудов. Но конфликт конфликтом между США и Саудовской Аравией, а вот продавать оружие Америка платежеспособному клиенту "не забывает". Так армия королевства состоит практически на 75% из американских вооружений.
Ну и наконец, перейдем к третьей стороне ближневосточного "треугольника" - Ирану. Официальное лицо которого, дипломат Насер Канани, 4 дня назад заявил о полной непричастности к потенциальному нападению на задрожавшее королевство Саудов. Назвав приписываемую подготовку - чистыми фантазиями и поводом для нагнетания истерии в соседних ближневосточных странах.
Также недавно известное новостное агентство, ссылаясь на свой источник информации в стане Совета национальной безопасности США, заявило что властные кабинеты Белого дома встревожены угрозами в сторону Саудовской Аравии. И угрозы "происходят" с иранской стороны. Правда помимо тревоги Белый дом выразил намерение безотлагательно "сделать больно" подсанкционному Ирану, если тот "рыпнется".
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила