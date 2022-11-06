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Пока весь мир с содроганием сердца следит за российскими ракетами, способными аж, в количестве одной штуки уничтожить три объекта в трех различных областях Украины, и чтобы вы ничего не думали плохого о психическом здоровье автора, подобные данные об таких супер-пупер российских ракетах огласили сами власти Украины. На другой половине земного шара происходит не менее напряженное событие, в потенциале могущее привести к завязыванию еще одного узла горячего противостояния. Речь идет о нагнетании, создаваемым США в канун выборов в Конгресс. Ведь дедушка Байден "не справляется" и шаг за шагом теряет свой рейтинг (на данный момент он меньше 40% одобрения), а вслед за своим лидером проседает рейтинг и демократической партии США. Но речь сейчас не об этом.

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Так Центральное командование США отрядило боевые самолеты в направлении Исламской республики (Ирана) после изучения информации о готовящимся нападении на ближневосточное королевство - если быть совсем точным, то под угрозой - Саудовская монархия. Правда битва, в потенциале развернувшаяся между этими двумя региональными лидерами может быть проведена согласно веянию современных "трендов", где на поле боя встретятся не регулярные армии, а вполне себе прокси-формирования. За примерами таких боестолкновений далеко ходить не надо - это войны в Сирии и войны Йемене, где во втором случае кочевые племена хуситов вполне себе уверенно "надирают зад" кадровой армии и даже общесаудовской коалиции.

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Так Центральное командование Вооруженных сил США (далее СЕНТКОМ), контролирующее по своему "боевому уставу" помимо Европы и регион ближнего Востока, направило на боевое патрулирование самолеты, располагающиеся в одной из стран Персидского залива. Согласно разведывательным данным, Иран подготовил полноценные ракетные атаки, предварительно "перегрузив" ПВО ближневосточной монархии многочисленным роем беспилотников-камикадзе. На текущий час вооруженные силы США и сама королевская армия уже "подняты в ружье", точнее в состояние повышенной боеготовности.

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Но правда в том, что излишне впечатлительным и накручивающим себя до одурения неравнодушным гражданам пока рано беспокоиться и впадать в необратимую панику по причине... по причине лишь намерения "спроецировать" силу с ее визуальной ограниченной демонстрацией. Да и надо напомнить "возомнившим о себе невесть что" ближневосточным союзникам о "нерушимости американо-саудовской дружбы". И да, если бы не Америка, то неизвестно бы сколько долго просуществовало королевство Саудов, ведь между Ираном и ближневосточной монархией стоят неразрешимые конфессиональные противоречия, усугубляющиеся борьбой за региональное лидерство между странами.

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На данный момент в ближневосточном регионе базируется солидный ударный кулак, состоящий из большой воздушной группировки, лидером которой без обиняков можно назвать знаменитый F-22. Правда на вопрос журналистов The Washington Post, с какой конкретно воздушной базы взлетели самолеты, официальный представитель командования Джо Буччио ответить не смог.









Ну и как писал выше, на самом деле это не признаки проявления заботы о "братьях меньших", а больше попытка вдохнуть "нотки любви" между стремительно ухудшающимися отношениями меж двух стран. И еще бы, после знаменательного решения организации ОПЕК+ сократить добычу нефти, дедушка из-за моря-окияна сильно расстроился, заокеанские "подданные" которого сильно обозлились из-за стремительно подорожавшего топлива. А как мы знаем, американец без машины - не американец. Но разумеется, "в слух" о настоящей причине вражды меж Байденом и наследным принцем ибн Салманом объявлено не было.

На текущий момент на территории крошечной Саудовской монархии находится порядка 2,5 тысячи американских вояк, ведущих неприкрытые разведывательные мероприятия (что естественно сильно напрягает Иран) и меж проведением которых тренируют откровенно плохо воюющую армию Саудов. Но конфликт конфликтом между США и Саудовской Аравией, а вот продавать оружие Америка платежеспособному клиенту "не забывает". Так армия королевства состоит практически на 75% из американских вооружений.









Ну и наконец, перейдем к третьей стороне ближневосточного "треугольника" - Ирану. Официальное лицо которого, дипломат Насер Канани, 4 дня назад заявил о полной непричастности к потенциальному нападению на задрожавшее королевство Саудов. Назвав приписываемую подготовку - чистыми фантазиями и поводом для нагнетания истерии в соседних ближневосточных странах.

Также недавно известное новостное агентство, ссылаясь на свой источник информации в стане Совета национальной безопасности США, заявило что властные кабинеты Белого дома встревожены угрозами в сторону Саудовской Аравии. И угрозы "происходят" с иранской стороны. Правда помимо тревоги Белый дом выразил намерение безотлагательно "сделать больно" подсанкционному Ирану, если тот "рыпнется".



