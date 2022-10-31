Или о превратностях подсчета попаданий ракет в военную инфраструктуру Украины после диверсии в порту Севастополя

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Математика - страшная сила, и видимо очень трудная для освоения. Ведь совсем не зря российский математик, отказавшийся от получения миллиона долларов за доказательство гипотезы Пуанкре и заодно Филдсовской премии вошел в мировую историю. Но сейчас не об этом...

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Как известно, на днях Украина под руководством Великобритании провела диверсионную атаку на корабли Черноморского флота, в результате которой был поврежден морской тральщик "Иван Голубец" и антенна фрегата "Адмирала Макарова". Корабли были атакованы в порту, то есть не представляли никакой угрозы. Это был пролог...









А то что Севастополь был "плохой целью", Украина "узнала" сегодня в понедельник, показав "высокую эффективность" своей ПВО. Причем непростую, а "математическую".

Судите сами: Украинские ПВО заявили, что сбили 44 ракеты из 50 запущенных. Остается 6 несбитых ракет. И внимание: по заявлениям украинской же стороны 6 ракет смогли поразить 18 объектов-целей в 10 регионах.

Очень интересно, как ракета с одной боевой головной частью может разлететься в три "точки", отстоящих на сотни километров друг от друга. Вопрос донельзя из раздела "высшая математика для чайников"

Думаю первый математик, доказавший возможность такого "математического парадокса" явочным порядком вне очереди сможет претендовать на дополнительное "довручение" премии Филдса 2022 года. А вы говорите "задачи" тысячелетия...

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