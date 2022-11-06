И опасения простых американцев не напрасны: Действующий 46-й президент США не может спуститься со сцены, разговоры с "отсутствующими" людьми и большие провалы в памяти - заставляют беспокоиться потенциальных избирателей

Многочисленные опросы, проводимые журналистами в Америке, показывают, что жителей страны беспокоит вопрос об психическом здоровье текущего президента - Джо Байдена. "Дедушке" скоро должно исполниться 80 лет, и почтенный возраст ведет экономику США к серьезному коллапсу. Таким мнением поделился один из сотрудников уважаемого The Washington Times.

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Так противоречивые действия главы страны надломили и без того хрупкую экономику штатов, не в последнюю очередь это касается помощи Украине. Демократы в результате плохой "репутации" дедушки Джо, обвалились до 40% по результатам опросов. Что уж говорить, что даже некоторые ультрарадикальные члены демократической партии думают, что политика, проводимая президентом страны, "убивает" Америку не хуже непопулярного Джимми Картера. А выборы, которые состоятся через два дня - демократическая партия "завалит".









Но инфляция, не единый "механизм", который, словно тяжелая гиря, тянет североамериканское государство на дно. Так от Америки, как от какого-то "чумного", разбегаются все важнейшие союзники. Далеко ходить не надо, одной из таких ключевых стран является Саудовская Аравия. Байдена разозлило решение Бен Салмана не повышать уровень добычи нефти в Саудовском королевстве. Наследный принц сделал все наоборот как его просил Байден: уменьшив нефтяную добычу до 2 млн баррелей в день. Инфляция и значительное подорожание цен на заправках, что так не любят американцы - свершилось прямо "здесь и сейчас" на глазах Байдена.









И цены на топливо все продолжают повышаться, за что "благодарные" граждане винят лично Байдена, который забыл про свою страну, а заботится об одной стране из Европы, стране, жители США даже не смогут найти на карте. Речь, разумеется, идет о Украине.

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Байден решил "выкрутиться" из угрожающей ситуации, соврав, что пособия бедных американцев выросли лично благодаря ему, но на самом деле повышение пособий было заложено в бюджет многим ранее.